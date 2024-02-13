В Кузбассе пожилая женщина соврала полицейским об изнасиловании и получила штраф

Правоохранители выяснили, что женщина во время застолья поссорилась с мужчиной и решила ему отомстить

13 февраля 2024, 16:45, ИА Амител

Сотрудники полиции / Фото: unsplash.com

В Новокузнецке женщина сообщила о ложном изнасиловании. Как информирует "Сибдепо" со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса, прибывшая на место оперативно-следственная группа обнаружила 68-летнюю заявительницу, которая распивала спиртное вместе со своим "обидчиком".

Правоохранители выяснили, что женщина во время застолья поссорилась с мужчиной и решила ему отомстить звонком в полицию. Теперь ей грозит штраф до 1,5 тысячи рублей за ложный вызов.

Отмечается, что в таких случаях нарушители также возмещают материальный ущерб – затраты, понесенные на обработку подобных сообщений. Материалы дела направлены на рассмотрение в мировой суд.