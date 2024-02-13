В Кузбассе пожилая женщина соврала полицейским об изнасиловании и получила штраф
Правоохранители выяснили, что женщина во время застолья поссорилась с мужчиной и решила ему отомстить
13 февраля 2024, 16:45, ИА Амител
В Новокузнецке женщина сообщила о ложном изнасиловании. Как информирует "Сибдепо" со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса, прибывшая на место оперативно-следственная группа обнаружила 68-летнюю заявительницу, которая распивала спиртное вместе со своим "обидчиком".
Правоохранители выяснили, что женщина во время застолья поссорилась с мужчиной и решила ему отомстить звонком в полицию. Теперь ей грозит штраф до 1,5 тысячи рублей за ложный вызов.
Отмечается, что в таких случаях нарушители также возмещают материальный ущерб – затраты, понесенные на обработку подобных сообщений. Материалы дела направлены на рассмотрение в мировой суд.
16:57:53 13-02-2024
А обидчик наверное уехал на 7 лет.
17:18:45 13-02-2024
Почему эту тварь за обвинение в тяжком преступлении невиновного не посадили на долго чтобы другим было не повадно.
19:17:59 13-02-2024
Гость (17:18:45 13-02-2024) Почему эту тварь за обвинение в тяжком преступлении невиновн... Может, у собутыльника были намерения, но не смог осуществить задуманное в силу преклонного возраста и физической немощи. Нечего женщин обижать и разочаровывать!
22:25:04 13-02-2024
Ради прикола выложите фото этой старухи, в полный рост. Замажте ей ставни, если бабка засекречена, но дайте поржать, напоследок перед перевыборами.