В ЛДПР нашли еще одно предсказание Жириновского о будущем России

К 2040 году на Земле может состояться объединение "в границах славянского мира"

16 мая 2023, 22:25, ИА Амител

Фото: YouTube / Дума ТВ

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов нашёл ещё одно предсказание первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России. В своём Telegram-канале он рассказал, что во время работы с архивами нашёл несколько записок с ранее необнародованными мыслями основателя партии.

По его словам, среди них был список четырёх великих событий. В их числе указаны Французская революция 1791 года, объединение Германии в 1871 году, Октябрьская революция, а также объединение "Русского мира в границах СССР". По его словам, оно произойдёт к 2025 году.

Кроме того, Жириновский не исключал, что к 2040 году на Земле может состояться объединение "в границах славянского мира".