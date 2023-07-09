В ЛДПР предложили бесплатно давать землю семьям после 10 лет брака

Глава партии заявил, что расселение людей станет гарантией сохранения национального суверенитета

09 июля 2023, 14:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Партия ЛДПР предложила бесплатно выдавать землю семьям после 10 лет брака. Об этом написал глава фракции Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.

"Инициатива станет подспорьем для основания родовой усадьбы. Прорастая корнями, мы не уйдем со своей земли даже под беспрецедентным давлением внешних сил", - написал Слуцкий.

Он добавил, что просторные дома позволят семьям расширяться и увеличивать население страны. Такой шаг, по его мнению, поспособствует увеличению числа многодетных семей.

Слуцкий также заявил, что расселение семей станет гарантией сохранения национального суверенитета.