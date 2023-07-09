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В ЛДПР предложили бесплатно давать землю семьям после 10 лет брака

Глава партии заявил, что расселение людей станет гарантией сохранения национального суверенитета

09 июля 2023, 14:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Партия ЛДПР предложила бесплатно выдавать землю семьям после 10 лет брака. Об этом написал глава фракции Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.

"Инициатива станет подспорьем для основания родовой усадьбы. Прорастая корнями, мы не уйдем со своей земли даже под беспрецедентным давлением внешних сил", - написал Слуцкий.

Он добавил, что просторные дома позволят семьям расширяться и увеличивать население страны. Такой шаг, по его мнению, поспособствует увеличению числа многодетных семей.

Слуцкий также заявил, что расселение семей станет гарантией сохранения национального суверенитета.

Комментарии 4

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Гость

16:37:32 09-07-2023

Кто хочет - вон в Огоньках бесплатно участки раздают. В крутом месте не дадут, ап в тьмутаракани пусть жирики сами родовое поместье строят

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Гость

09:40:00 10-07-2023

Для начала хотя бы многосемейных обеспечили!ч А то дети вырастают, но родители так землю и не получают.

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Гость

12:49:05 10-07-2023

Сказочный ...! Зачем только таких из психушки выпускают?

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Гость

13:40:12 10-07-2023

Жириновский умер, а клоуны в ЛДПР еще остались

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