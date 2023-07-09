В ЛДПР предложили бесплатно давать землю семьям после 10 лет брака
Глава партии заявил, что расселение людей станет гарантией сохранения национального суверенитета
09 июля 2023, 14:51, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Партия ЛДПР предложила бесплатно выдавать землю семьям после 10 лет брака. Об этом написал глава фракции Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.
"Инициатива станет подспорьем для основания родовой усадьбы. Прорастая корнями, мы не уйдем со своей земли даже под беспрецедентным давлением внешних сил", - написал Слуцкий.
Он добавил, что просторные дома позволят семьям расширяться и увеличивать население страны. Такой шаг, по его мнению, поспособствует увеличению числа многодетных семей.
Слуцкий также заявил, что расселение семей станет гарантией сохранения национального суверенитета.
16:37:32 09-07-2023
Кто хочет - вон в Огоньках бесплатно участки раздают. В крутом месте не дадут, ап в тьмутаракани пусть жирики сами родовое поместье строят
09:40:00 10-07-2023
Для начала хотя бы многосемейных обеспечили!ч А то дети вырастают, но родители так землю и не получают.
12:49:05 10-07-2023
Сказочный ...! Зачем только таких из психушки выпускают?
13:40:12 10-07-2023
Жириновский умер, а клоуны в ЛДПР еще остались