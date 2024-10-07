В "Лемана ПРО" объяснили, почему импортируют гвозди, а не производят их в России

Создание производства экономически нецелесообразно

07 октября 2024, 12:03, ИА Амител

Гвозди и инструменты / Фото: unsplash.com

Исполнительный директор компании "Лемана ПРО" Марина Фытова объяснила, что Россия импортирует гвозди еще с 90-х годов, поскольку их дешевле покупать в Китае. Об этом сообщает РБК.

Она отметила, что в конце прошлого века российская промышленность находилась в упадке. Большое количество производств закрылось, а на работающих заводах осталось устаревшее оборудование. В связи с этим необходимо серьезно проинвестировать данный рынок, для того чтобы не нуждаться в импортной продукции. Однако в Китае имеются два завода, которые закрывают мировое потребление гвоздей в двойном объеме.

"То есть глобально можно сделать свой завод, но экономической целесообразности в этом нет", – заключила Фытова.