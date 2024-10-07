В "Лемана ПРО" объяснили, почему импортируют гвозди, а не производят их в России
Создание производства экономически нецелесообразно
07 октября 2024, 12:03, ИА Амител
Исполнительный директор компании "Лемана ПРО" Марина Фытова объяснила, что Россия импортирует гвозди еще с 90-х годов, поскольку их дешевле покупать в Китае. Об этом сообщает РБК.
Она отметила, что в конце прошлого века российская промышленность находилась в упадке. Большое количество производств закрылось, а на работающих заводах осталось устаревшее оборудование. В связи с этим необходимо серьезно проинвестировать данный рынок, для того чтобы не нуждаться в импортной продукции. Однако в Китае имеются два завода, которые закрывают мировое потребление гвоздей в двойном объеме.
"То есть глобально можно сделать свой завод, но экономической целесообразности в этом нет", – заключила Фытова.
12:16:34 07-10-2024
Как непатриотично! Фу!
12:03:06 09-10-2024
Гость (12:16:34 07-10-2024) Как непатриотично! Фу!... примерно 99,9% Лемана принадлежит компании Scenari Holding LP (ОАЭ), оставшаяся часть- французской управляющей компании Leroy Merlin. о патриотизме какой страны вы говорите?
12:31:50 07-10-2024
Это касается не только гвоздей...
Правила игры выстроены должны быть так, чтобы у нас было выгодно, а везде нет, так как все сырье у нас, тем более для производства гвоздей.
14:30:01 07-10-2024
Гость (12:31:50 07-10-2024) Это касается не только гвоздей...Правила игры выстроены ... Для такой задачи нужно ввести рабовладельческий строй, потому как он экономит на самом дорогом ресурсе - труд.
12:32:17 07-10-2024
Всё правильно, надо поддерживать чужую экономику!!!
12:36:34 07-10-2024
Гвозди???
А зочем они???
12:51:52 07-10-2024
Musik (12:36:34 07-10-2024) Гвозди??? А зочем они??? ... пАтАмущта
12:54:00 07-10-2024
У вассалов не должно быть промышленности...Эта стратегия не изменилась с 90-х..
13:35:37 07-10-2024
Дюша (12:54:00 07-10-2024) У вассалов не должно быть промышленности...Эта стратегия не ... с 90-х... какого века!?
13:38:11 07-10-2024
пошив одного платья:
в России 1800 руб.
в Киргизии 1100 руб.
в Китае 750 руб.
Вот и считайте свои "гвозди"...!
13:39:36 07-10-2024
Уже давно весь мир поделен по предметам производства.
Например, почти все детские коляски почему то делают в Польше. Удивительно, китайских колясок нет либо они не пользуются популярностью и доля их на рынке низка. Как это объяснить? почему то Польша, не Венгрия, ни Монголия, ни Беларусь, ни Ирландия. У них че там в Польше детскоколясочные технологии под грифом секретно?
14:22:31 07-10-2024
Лучше уж пусть Китайские, иначе наши "патриотичные" раза в четыре дороже будут, как обычно со своих надо драть как можно больше.
14:32:20 07-10-2024
Гость (14:22:31 07-10-2024) Лучше уж пусть Китайские, иначе наши "патриотичные" раза в ч... ну, вас за ваш длинный язык тоже скоро будут драть.
ну, в евпопейском, современном смысле этого слова.
14:28:24 07-10-2024
гениальное объяснение,а истина проста,зачем заморачиваться,вкладывать деньги,проще же купить готовое,накрутить свой процент( сколько совесть позволит) и получить прибыль
14:33:56 07-10-2024
Все гораздо проще. Заводы разобраны, оборудование устарело и разграблено, работать за копейки никто не хочет, все советское наследие превращено в частную лавочку. А если все с нуля,,,никто не готов вкладываться и ждать сомнительной окупаемости. А об экономике России в нынешних реалиях, можно судить по товарам в магазинах. Уберите все китайское и мы окажемся в каменном веке в любом пункте, от продовольствия до космической отрасли. Куда не плюнь-показуха, а сразу за ней ПОПА
14:43:07 07-10-2024
Машины тоже китайцы делают так как у нас нецелесообразно.
15:46:07 07-10-2024
А когда то существовал Барнаульский гвоздильный завод, но о нем даже упоминания почти не сохранились.
16:08:40 07-10-2024
в алт крае есть сои заводы гвоздилок ващета
16:50:26 07-10-2024
ну "умные" читатели могут возобновить производство в рф и попытаться продать эти гвозди в 2-3 раза дороже леруашных.
быть может даже выбьют какой-нибудь грант или кредит беспроцентный у государства на такие "патриотические" цели, потом все потратят, ничего не получится и поедут или за границу, или в тюрьму
10:52:03 08-10-2024
В 80-ых купил 2 ящика десятки. Русских. До сих пор вспоминаю. Острие гвоздей отштамповано с некоторым смещением, отчего они при забивании заворачивались, куда хотели, только не прямо. Двух одинаковых шляпок не встретишь. Пусть уж лучше импорт. Ни машин, ни гвоздей так и не научились делать. Приходилось пользоваться штатовскими гвоздями. Сам гвоздь от острия 2/3 с проточкой. выше диагональные насечки и плюс ближе к шляпке усы из тонкой стальной проволоки. Если забил- вытащить большая проблема. Все для людей.