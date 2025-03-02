В Ленобласти во время празднования Масленицы на зрителей рухнул столб с мужчиной
Мужчина, покоривший столб, по предварительным данным, получил травму ноги
02 марта 2025, 21:59, ИА Амител
В городе Коммунар Ленинградской области во время празднования Масленицы на зрителей рухнул деревянный столб, на который забирался мужчина. Об этом сообщает "КП".
По традиции на вершине "потешного столба" закрепили призы в виде блинов. Один из участников попытался добраться до награды, но столб начал шататься. Мужчина все же успел снять приз, после чего конструкция рухнула.
"Все успели разбежаться. Пострадал лишь "победитель", который был на вершине столба", – говорится в публикации.
По предварительным данным, участник конкурса отделался легкой травмой ноги.
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