НОВОСТИПроисшествия

В Ленобласти во время празднования Масленицы на зрителей рухнул столб с мужчиной

Мужчина, покоривший столб, по предварительным данным, получил травму ноги

02 марта 2025, 21:59, ИА Амител

В городе Коммунар Ленинградской области во время празднования Масленицы на зрителей рухнул деревянный столб, на который забирался мужчина. Об этом сообщает "КП".

По традиции на вершине "потешного столба" закрепили призы в виде блинов. Один из участников попытался добраться до награды, но столб начал шататься. Мужчина все же успел снять приз, после чего конструкция рухнула.

"Все успели разбежаться. Пострадал лишь "победитель", который был на вершине столба", – говорится в публикации.

По предварительным данным, участник конкурса отделался легкой травмой ноги.

Происшествия праздники
Читайте также в сюжете: Масленица

Комментарии 5

Avatar Picture
Грыша

22:44:53 02-03-2025

Повезло....

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:14:38 02-03-2025

Подарки! Прям как снег на голову...!?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:34:09 02-03-2025

В Красноярском крае баба блинами подавилась насмерть тоже
Хорошо гульнули.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:55:44 03-03-2025

это потому что в церковь не ходит!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:29 03-03-2025

Язычники

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров