В "Лесной сказке" подготовили праздничную программу на Масленицу

Барнаульцев ждут соревнования по перетягиванию каната, битва мешками, проверки на ловкость и силу, гадания Бабы Яги

19 февраля 2023, 17:52, ИА Амител

Фото: culture.ru

26 февраля с 13:00 до 16:00 в парке "Лесная сказка" пройдёт празднование Масленицы. Об этом рассказали на странице парка во "ВКонтакте".

Для гостей подготовили концерт с участием ансамблей народной песни и вокально-хореографических коллективов города, шашлыки, блины, конкурсы и подарки. На площадках будут проходить соревнования по перетягиванию каната, битва мешками, проверки на ловкость и силу, гадания Бабы Яги.

В зоопарке будет работать площадка "Народное караоке", а на главной сцене пройдёт конкурс чучел "Сударыня Масленица". В 16:00 конкурсные чучела сожгут вместе с главным чучелом Масленицы.