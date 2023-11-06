В Лесозаводске ввели режим ЧС после ледяного дождя

Без электричества остались более 1,2 тысячи домов, в которых проживают свыше 2 тысяч человек

06 ноября 2023, 13:53, ИА Амител

Фото: vk.com/lszv.news

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Лесозаводске в Приморском крае после ледяного дождя. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, из-за стихии без электричества остались более 1,2 тысячи домов, в которых проживают свыше 2 тысяч человек.

"Отключение света коснулось и четырех котельных, которые продолжили свою работу благодаря своевременному переводу на альтернативные источники питания", – подчеркнули в ведомстве. Кроме электросетей получили повреждения и деревья – под давлением ледяной корки пострадали 200 деревьев.

Для ликвидации последствий задействовали все силы и средства служб жизнеобеспечения города. Восстановление электроснабжения поставлено в надзорном ведомстве на контроль.