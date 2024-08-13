В Льговском районе опровергли фейк о подходе ВСУ к Курской АЭС

При создании ненастоящего фото о деталях противник не позаботился

13 августа 2024, 18:33, ИА Амител

Фейковые новости / Фото: unsplash.com

Власти Льговского района назвали фейком сообщения о том, что Вооруженные силы Украины якобы находятся в 15 километрах от Курской АЭС. Об сообщает телеканал "360".

"ВСУ продолжают свое „продвижение“ вглубь России с помощью фотошопа и манипуляций с дорожными указателями", — указали представители администрации в публикации.

Отмечается, что фейк распространяется в украинских каналах. Для его создания использовали поддельный дорожный указатель с надписью "Льгов". Однако о деталях противник не позаботился. Власти подчеркивают, что реальный указатель намного больше. Кроме того, он не соответствует ГОСТу, поскольку крепится на одной опоре, а не на двух, как настоящий.

Отметим, что Льгов расположен в 15 километрах от Курской АЭС, на что обращалось внимание в фейковых публикациях.