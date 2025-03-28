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В Литве в рамках борьбы с СССР срезают надписи на канализационных люках

Четыре буквы повергают в шок и трепет власти прибалтийского государства

28 марта 2025, 16:40, ИА Амител

В Литве рабочих отправили спиливать маркировку "Лит СССР" с канализационных люков, рассказал в своем Telegram-канале журналист Алексей Стефанов.

"Да, это уже не повергающий власти Литвы в шок и трепет серп и молот, и даже не пугающая милитаристская звезда – это куда хуже. Это четыре буквы – СССР. Это каким же мощным государством все-таки был Советский Союз, что даже само название страны под ногами так пугает власти Литвы", – иронизирует журналист.

В соцсетях шутят, что в Литве до сих пор используют канализационные люки, сделанные во времена СССР, а изготавливать свои не могут уже 30 лет.

Ранее в Кремле назвали Литву недружественным и враждебным для России государством.

Калининград / Фото: amic.ru / Светлана Хуртина

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Комментарии 12

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Гость

16:46:13 28-03-2025

Пилите Шура, они золотые...

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Гость

16:51:23 28-03-2025

Заторможенки, вы люки сразу ломами и кувалдами ломайте. Чтобы они мелкими осколками падали в канализацию. Это будет ваш максимальный ответ стране, которая вам трусы надела и ваши шпроты есть начала.

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Гость

18:58:35 28-03-2025

Гость (16:51:23 28-03-2025) Заторможенки, вы люки сразу ломами и кувалдами ломайте. Чтоб... Раритет. Можно потом продать коллекционерам. Здесь один вчера живописал про фаянсовый трон, ему как раз подойдет в качестве крышки.

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Анет

17:38:58 28-03-2025

Дебилы

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Гость

17:57:23 28-03-2025

Если бы запад не боялся всего Советского Социалистического, то не вырезал бы "болгарками" это наследие из памяти человечества!!!...
Когда не боишься, то плевать, что там написано, и что об этом думают простые жители...!
Значит до сих пор страшна им Советская Социалистическая Россия!!! Если не жалеют ни средств ни сил вымарывать её из Мировой истории...!?
Единственный вариант для России победить запад, точнее, показать кто на планете хозяин, это стать снова Советской Социалистической!
У запада тогда не просто завороток кишок случиться...! Они кипятком мочиться начнут...

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Гость

13:48:45 29-03-2025

Гость (17:57:23 28-03-2025) Если бы запад не боялся всего Советского Социалистического, ... пардоньте, а мавзолей на 9 мая тоже Запад прячет?

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Гость

18:14:13 28-03-2025

Так а трубы канализационные и водопроводные тоже надо на слом. И здания, построенные при СССР тоже. Нищие духом.

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Олег

18:24:10 28-03-2025

Снять и чермет сдать. Молекулы оккупационные то никуда не делись - полумеры.

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Горожанин.

19:19:40 28-03-2025

Завалить, забить глиной люки и канализационные трубы из СССР. Пусть гады знают, как Литва борется с коммунизмом. Господи, сколько ж ты породил придурков на этом свете!

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Гость

20:01:25 28-03-2025

заняться им там нечем и деньги лишние. ну или ес отстёгивает. а так - рабочие места. чем бы дитя не тешилось...

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Гость

20:22:19 28-03-2025

Литвины, я вам сейчас военную тайну расскажу. Она конечно просроченная, но вам хватит. При клятом союзе на сваях (на которые ставили строения) была надпись "Сделано в СССР". Так штамповали 75-80 % всех свай. И еще более страшная тайна. На каждой арматурине был оттиск "Made in USSR". Короче у вас работы еще непочатый край. Копайте, вырезайте. Все прогрессивное человечество с вами. Даже лунатики с темной стороны смотрят на вас и одобрительно жабрами передергивают. Не подведите их.

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Гость

08:21:19 31-03-2025

А я бы гордился,что у меня забугорные люки🤣🤣🤣

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