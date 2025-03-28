В Литве в рамках борьбы с СССР срезают надписи на канализационных люках

Четыре буквы повергают в шок и трепет власти прибалтийского государства

28 марта 2025, 16:40, ИА Амител

В Литве рабочих отправили спиливать маркировку "Лит СССР" с канализационных люков, рассказал в своем Telegram-канале журналист Алексей Стефанов.

"Да, это уже не повергающий власти Литвы в шок и трепет серп и молот, и даже не пугающая милитаристская звезда – это куда хуже. Это четыре буквы – СССР. Это каким же мощным государством все-таки был Советский Союз, что даже само название страны под ногами так пугает власти Литвы", – иронизирует журналист.

В соцсетях шутят, что в Литве до сих пор используют канализационные люки, сделанные во времена СССР, а изготавливать свои не могут уже 30 лет.

Ранее в Кремле назвали Литву недружественным и враждебным для России государством.