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В Лос-Анджелесе сгорело восемь особняков украинских генералов

Приобретались они на средства, выделенные Киеву странами Запада после начала специальной военной операции

12 января 2025, 08:34, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com
Фото: Cullan Smith / unsplash.com

Крупные пожары в Лос-Анджелесе уничтожили восемь особняков, принадлежащих высокопоставленным украинским военным. Об этом пишет "Военный обозреватель".

В публикации утверждается, что общая стоимость сгоревшей недвижимости – порядка 90 млн долларов. Приобреталась она на средства, выделенные Киеву странами Запада после начала специальной военной операции.

Напомним, что стремительные пожары стали распространяться по Лос-Анджелесу 7 января. Им способствовали засуха и ураган. Огонь уничтожил уже порядка 10 тысяч домов, в том числе знаменитостей, а эвакуированы около 180 тысяч человек.

Пожары Происшествия спецоперация

Комментарии 16

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Гость

09:11:19 12-01-2025

Богатства украинских, российских генералов создается на крови, на торговле Родиной.

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Грыша

09:36:28 12-01-2025

Интересный вопрос

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Бартоломео

09:43:57 12-01-2025

Ага.Поверили. хе-хе

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Гость

10:04:08 12-01-2025

А у наших генералов там особняков ,типа, нет? Верю.

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гость-гостю

14:56:29 12-01-2025

Гость (10:04:08 12-01-2025) А у наших генералов там особняков ,типа, нет? Верю.... Если бы были там особняки российских генералов- то все СМИ, как западные, так и российские типа "амика", а еще блогеры давно бы это раструбили. Так что успокойтесь

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Гость

11:13:59 12-01-2025

Вы идиоты что ли? Если бы у кого то из русских военных было имущество на Западе, его давно бы уже арестовали, как все яхты олигархов.

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Сергей

11:43:30 12-01-2025

Главное, чтобы наши не сгорели😎

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Александр

14:03:18 12-01-2025

Вот зачем нам знать про особняки украинских генералов, купленные на украденные деньги ? Мы хотим знать о судьбе особняков наших генералов и генеральш, купленные ими на ,, честно заработанные тяжким и непосильным трудом,, !

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Генерал- майор

18:03:43 12-01-2025

Александр (14:03:18 12-01-2025) Вот зачем нам знать про особняки украинских генералов, купле... А что же ты Сашок не стал хотя бы прапорщиком, а закосил от армии?

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Гость

02:11:34 13-01-2025

Генерал- майор (18:03:43 12-01-2025) А что же ты Сашок не стал хотя бы прапорщиком, а закосил ... А почему не генералом сразу ? А насчёт ,, Закосил,, В это время, 40 лет назад я служил в Группе Советских Войск в Германии почти на границе с ФРГ. И пока существовала ГСВГ, натовцы не решались и пикнуть сильно в нашу сторону. А уничтожили Группу да и Армию меченый с алкашом и некоторыми генералишками... А я с 1987 по 2005 годы работал в милиции. И не в кабинетах и штабах, а на ,,земле,, А что творилось в стране в эти годы, многие вспоминают с ужасом...

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Гость

15:29:38 12-01-2025

Радоваться или плакать? Почему не написали?

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гость-гостю

16:14:15 12-01-2025

Гость (15:29:38 12-01-2025) Радоваться или плакать? Почему не написали?... тебе похоже плакать- исходя из вопроса

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Кхм...

07:04:42 13-01-2025

Вы хоть проверяйте брехню-то.😁

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Гость

07:45:28 13-01-2025

Кхм... (07:04:42 13-01-2025) Вы хоть проверяйте брехню-то.😁... Почему это брехня? Хоть один довод кроме твоего личного заскорузлого и никому не интересного мнения приведи.

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Дюша

09:25:31 13-01-2025

А сколько особняков наших олигархов сгорело на той же улице?

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Гость

10:19:40 13-01-2025

Хорошая новость. Ну если правда

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