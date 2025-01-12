В Лос-Анджелесе сгорело восемь особняков украинских генералов
Приобретались они на средства, выделенные Киеву странами Запада после начала специальной военной операции
12 января 2025, 08:34, ИА Амител
Крупные пожары в Лос-Анджелесе уничтожили восемь особняков, принадлежащих высокопоставленным украинским военным. Об этом пишет "Военный обозреватель".
В публикации утверждается, что общая стоимость сгоревшей недвижимости – порядка 90 млн долларов. Приобреталась она на средства, выделенные Киеву странами Запада после начала специальной военной операции.
Напомним, что стремительные пожары стали распространяться по Лос-Анджелесу 7 января. Им способствовали засуха и ураган. Огонь уничтожил уже порядка 10 тысяч домов, в том числе знаменитостей, а эвакуированы около 180 тысяч человек.
09:11:19 12-01-2025
Богатства украинских, российских генералов создается на крови, на торговле Родиной.
09:36:28 12-01-2025
Интересный вопрос
09:43:57 12-01-2025
Ага.Поверили. хе-хе
10:04:08 12-01-2025
А у наших генералов там особняков ,типа, нет? Верю.
14:56:29 12-01-2025
Гость (10:04:08 12-01-2025) А у наших генералов там особняков ,типа, нет? Верю.... Если бы были там особняки российских генералов- то все СМИ, как западные, так и российские типа "амика", а еще блогеры давно бы это раструбили. Так что успокойтесь
11:13:59 12-01-2025
Вы идиоты что ли? Если бы у кого то из русских военных было имущество на Западе, его давно бы уже арестовали, как все яхты олигархов.
11:43:30 12-01-2025
Главное, чтобы наши не сгорели😎
14:03:18 12-01-2025
Вот зачем нам знать про особняки украинских генералов, купленные на украденные деньги ? Мы хотим знать о судьбе особняков наших генералов и генеральш, купленные ими на ,, честно заработанные тяжким и непосильным трудом,, !
18:03:43 12-01-2025
Александр (14:03:18 12-01-2025) Вот зачем нам знать про особняки украинских генералов, купле... А что же ты Сашок не стал хотя бы прапорщиком, а закосил от армии?
02:11:34 13-01-2025
Генерал- майор (18:03:43 12-01-2025) А что же ты Сашок не стал хотя бы прапорщиком, а закосил ... А почему не генералом сразу ? А насчёт ,, Закосил,, В это время, 40 лет назад я служил в Группе Советских Войск в Германии почти на границе с ФРГ. И пока существовала ГСВГ, натовцы не решались и пикнуть сильно в нашу сторону. А уничтожили Группу да и Армию меченый с алкашом и некоторыми генералишками... А я с 1987 по 2005 годы работал в милиции. И не в кабинетах и штабах, а на ,,земле,, А что творилось в стране в эти годы, многие вспоминают с ужасом...
15:29:38 12-01-2025
Радоваться или плакать? Почему не написали?
16:14:15 12-01-2025
Гость (15:29:38 12-01-2025) Радоваться или плакать? Почему не написали?... тебе похоже плакать- исходя из вопроса
07:04:42 13-01-2025
Вы хоть проверяйте брехню-то.😁
07:45:28 13-01-2025
Кхм... (07:04:42 13-01-2025) Вы хоть проверяйте брехню-то.😁... Почему это брехня? Хоть один довод кроме твоего личного заскорузлого и никому не интересного мнения приведи.
09:25:31 13-01-2025
А сколько особняков наших олигархов сгорело на той же улице?
10:19:40 13-01-2025
Хорошая новость. Ну если правда