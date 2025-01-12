Приобретались они на средства, выделенные Киеву странами Запада после начала специальной военной операции

12 января 2025, 08:34, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

Крупные пожары в Лос-Анджелесе уничтожили восемь особняков, принадлежащих высокопоставленным украинским военным. Об этом пишет "Военный обозреватель".

В публикации утверждается, что общая стоимость сгоревшей недвижимости – порядка 90 млн долларов. Приобреталась она на средства, выделенные Киеву странами Запада после начала специальной военной операции.

Напомним, что стремительные пожары стали распространяться по Лос-Анджелесу 7 января. Им способствовали засуха и ураган. Огонь уничтожил уже порядка 10 тысяч домов, в том числе знаменитостей, а эвакуированы около 180 тысяч человек.