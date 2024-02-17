В МЧС назвали причину эвакуации людей из барнаульского ТРЦ Galaxy

По данным пожарных, возгорания в здании не было

17 февраля 2024, 17:58, ИА Амител

ТРЦ Galaxy в Барнауле / Фото: "Яндекс Карты"

В МЧС Алтайского края назвали причину эвакуации посетителей из барнаульского ТРЦ Galaxy. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Днем 17 февраля в торговом центре сработала пожарная сигнализация, люди были эвакуированы. Очевидцы сообщали, что причиной якобы стало возгорание на крыше. Другие рассказывали о том, что загорелась плита в одном из фастфуд-кафе.

Однако ни одно из этих утверждений не оказалось достоверным.