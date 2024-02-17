В МЧС назвали причину эвакуации людей из барнаульского ТРЦ Galaxy
По данным пожарных, возгорания в здании не было
17 февраля 2024, 17:58, ИА Амител
В МЧС Алтайского края назвали причину эвакуации посетителей из барнаульского ТРЦ Galaxy. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Днем 17 февраля в торговом центре сработала пожарная сигнализация, люди были эвакуированы. Очевидцы сообщали, что причиной якобы стало возгорание на крыше. Другие рассказывали о том, что загорелась плита в одном из фастфуд-кафе.
Однако ни одно из этих утверждений не оказалось достоверным.
"Сегодня в 15:01 в ТРЦ Galaxy произошла сработка пожарной сигнализации. Администрацией ТЦ была проведена эвакуация людей. Никто не пострадал. После проверки было установлено, что произошел сбой в программном обеспечении. Возгорания не было", – сказано в сообщении.
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