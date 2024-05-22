В МЧС предупредили о возможном подтоплении прибрежных территорий Затона под Барнаулом
Пик подъема воды придется на ближайшие три дня
22 мая 2024, 17:24, ИА Амител
Въезд в Затон / Фото: barnaul.org
В связи с подъемом воды в реке Оби возможно подтопление прибрежных территорий Затона под Барнаулом. Как сообщили в РСЧС, пик подъема воды придется на 23-26 мая.
Напомним, что ранее в поселке ввели режим повышенной готовности из-за роста уровня воды в реке Оби. К такому решению власти пришли 21 мая на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В частности, в Затоне ограничили движение на остров Шубинский – проезд до него осуществляется только по понтонному мосту. При этом подтопленных участков там пока нет.
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В многострадальный затон уже столько вложили, уже можно было бесплатно всем дать жилплощадь. Наверно, кому-то выгодно?