В МЧС рассказали, сколько домов остаются подтопленными в Алтайском крае
В Каменском районе специалисты продолжают вскрывать Обь
14 апреля 2024, 13:30, ИА Амител
Работа спасателей в паводок / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
23 дома и 65 дворов остаются подтопленными в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.
На четырех участках дорог продолжает действовать ограничение. Для ликвидации последствий подтоплений задействована группировка из 658 человек и 287 единиц техники.
На реке Обь в Каменском районе продолжается процесс вскрытия ото льда. В процессе вскрытия реки возможно образования затора. Организованы профилактические мероприятия.
Специалисты контролируют ситуацию.
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14:30:13 14-04-2024
А лесозащитные полосы и восстановление лесов , когда восстанавливать начнут не говорят . Проще ведь деньги осваивать миллиардами , чем пользоваться плодами другой более развитой цивилизации где жили люди и все делалось для людей!
15:28:51 14-04-2024
Гость (14:30:13 14-04-2024) А лесозащитные полосы и восстановление лесов , когда восстан... Вот и занимайтесь этим. Мы свободные люди и живём в свободной стране. Теперь всё частное, даже мчс и администрации это юридическое лица.