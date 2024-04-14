В МЧС рассказали, сколько домов остаются подтопленными в Алтайском крае

В Каменском районе специалисты продолжают вскрывать Обь

14 апреля 2024, 13:30, ИА Амител

Работа спасателей в паводок / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

23 дома и 65 дворов остаются подтопленными в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

На четырех участках дорог продолжает действовать ограничение. Для ликвидации последствий подтоплений задействована группировка из 658 человек и 287 единиц техники.

На реке Обь в Каменском районе продолжается процесс вскрытия ото льда. В процессе вскрытия реки возможно образования затора. Организованы профилактические мероприятия.

Специалисты контролируют ситуацию.