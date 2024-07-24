В медицинском центре "Малыш" обновили офтальмологическое оборудование

Современная щелевая лампа позволяет делать фото и видеосъемку

24 июля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K78tU

Медицинский центр "Малыш" / Фото предоставлено компанией

Медицинский центр для детей "Малыш" продолжает пополнять и обновлять медицинское оборудование для диагностики и лечения детей. Этим летом здесь приобрели новую, более современную щелевую лампу.

Это офтальмологическое оборудование, микроскоп, через который врач-офтальмолог видит глаз и его среды, передний и задний отрезок в увеличенном размере с фотовидеофиксацией. Любое изменение теперь можно сфотографировать, сохранить, показать родителям. Это позволяет наблюдать динамику лечения и вести историю болезни.

В медицинском центре дети от рождения до 18 лет могут пройти комплекс офтальмологических физиотерапевтических процедур, который соответствует уровню лечения в специализированных клиниках.

Медицинский центр "Малыш". Офтальмологическое оборудование. Диагностика / Фото предоставлены компанией

Медицинский центр работает для детей более 20 лет. "Малыш" – это:

врачи различных специальностей, в том числе редких;

более 3000 видов анализов в собственной лаборатории;

УЗИ и функциональная диагностика;

все виды рентгенологических исследований на современном цифровом аппарате;

вакцинация импортными и отечественными препаратами;

большое физиотерапевтическое отделение;

профилактические осмотры для детского сада, школы, детей в 1 месяц и 1 год.

Такой фундаментальный подход и мощная медицинская база обеспечивают предоставление качественных медицинских услуг, что позволяет быстро и точно поставить диагноз и назначить правильное лечение.

Медицинский центр для детей "Малыш"

Адрес: Барнаул, ул. Балтийская, 30

Тел.: +7 (3852) 720-117

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ООО "Центр консультативно-диагностический для детей "Малыш"

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