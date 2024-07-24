В медицинском центре "Малыш" обновили офтальмологическое оборудование
Современная щелевая лампа позволяет делать фото и видеосъемку
24 июля 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8K78tU
Медицинский центр для детей "Малыш" продолжает пополнять и обновлять медицинское оборудование для диагностики и лечения детей. Этим летом здесь приобрели новую, более современную щелевую лампу.
Это офтальмологическое оборудование, микроскоп, через который врач-офтальмолог видит глаз и его среды, передний и задний отрезок в увеличенном размере с фотовидеофиксацией. Любое изменение теперь можно сфотографировать, сохранить, показать родителям. Это позволяет наблюдать динамику лечения и вести историю болезни.
В медицинском центре дети от рождения до 18 лет могут пройти комплекс офтальмологических физиотерапевтических процедур, который соответствует уровню лечения в специализированных клиниках.
Медицинский центр работает для детей более 20 лет. "Малыш" – это:
- врачи различных специальностей, в том числе редких;
- более 3000 видов анализов в собственной лаборатории;
- УЗИ и функциональная диагностика;
- все виды рентгенологических исследований на современном цифровом аппарате;
- вакцинация импортными и отечественными препаратами;
- большое физиотерапевтическое отделение;
- профилактические осмотры для детского сада, школы, детей в 1 месяц и 1 год.
Такой фундаментальный подход и мощная медицинская база обеспечивают предоставление качественных медицинских услуг, что позволяет быстро и точно поставить диагноз и назначить правильное лечение.
Медицинский центр для детей "Малыш"
Адрес: Барнаул, ул. Балтийская, 30
Тел.: +7 (3852) 720-117
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
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