В мэрии Барнаула объяснили снос деревьев в сквере Химиков

Горожане отмечали, что в парке действительно есть сухостои, однако под снос попали не только они, но и якобы здоровые растения

07 апреля 2023, 07:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

6 апреля жители Барнаула обратили внимание на работу специалистов МУП "Благоустройство и озеленение", которые спиливали визуально здоровые берёзы в сквере Химиков. Как сообщает "Банкфакс", рабочие убирали деревья, ранее признанные аварийными и представляющие потенциальную угрозу для окружающих.

Горожане отмечали, что в парке действительно есть сухостои, однако под снос попали не только они, но и якобы здоровые растения. Очевидцы считают, что снос имеет несанкционированный характер.

В мэрии Барнаула успокоили, что рабочие срезают только те деревья, которые опасны для окружающих. Всего в сквере планируют убрать девять растений. В дальнейшем власти будут ставить вопрос о высадке новых деревьев на этом месте.