В мэрии Барнаула рассказали, как дорожники боролись с гололедом
Минувшей ночью на улицах города работали 42 единицы спецтехники
27 октября 2023, 12:45, ИА Амител
В ночь на 27 октября из-за холода в Барнауле наблюдалось промерзание дорожного полотна, в связи с чем проводили посыпку и очистку дорог.
Как сообщили в мэрии, всего на линии работало 42 единицы спецтехники.
"Посыпка противогололедными средствами проводилась в местах образования наледи в поселках Бельмесево, Черницк и Затон, а также на улице Фомина, по проспекту Красноармейскому, улицах Челюскинцев, Гоголя и Партизанской, улице Попова, Юрина, Эмилии Алексеевой, А. Петрова, Малахова, Кавалерийской и других участках дорог", – перечислили в пресс-службе.
Помимо этого, дорожники чистили улицы на тракторах со щетками и коммунальных дорожных машинах. Эти работы провели на проспекте Калинина, улицах Пионеров, Советской, Профинтерна, Цеховой, Молодежной, Деповской, Телефонной, Титова, Малахова, Гущина, Юрина, Кавалерийской, Шукшина и других.
13:48:52 27-10-2023
гололеда как такового нет, зачем. они там совсем все? Экономит надо на настоящий гололед и соляру и песок.
14:30:11 27-10-2023
Реально отчёт только на бумаге
15:36:03 27-10-2023
Гололёд видишь? Нет.. а на него мильон. списали
10:46:51 28-10-2023
А вы поделитесь со всеми, еще и снег сотнями тонн вывозить станут.