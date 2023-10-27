В мэрии Барнаула рассказали, как дорожники боролись с гололедом

Минувшей ночью на улицах города работали 42 единицы спецтехники

27 октября 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: телеграм-канал администрации Барнаула

В ночь на 27 октября из-за холода в Барнауле наблюдалось промерзание дорожного полотна, в связи с чем проводили посыпку и очистку дорог.

Как сообщили в мэрии, всего на линии работало 42 единицы спецтехники.

"Посыпка противогололедными средствами проводилась в местах образования наледи в поселках Бельмесево, Черницк и Затон, а также на улице Фомина, по проспекту Красноармейскому, улицах Челюскинцев, Гоголя и Партизанской, улице Попова, Юрина, Эмилии Алексеевой, А. Петрова, Малахова, Кавалерийской и других участках дорог", – перечислили в пресс-службе.

Помимо этого, дорожники чистили улицы на тракторах со щетками и коммунальных дорожных машинах. Эти работы провели на проспекте Калинина, улицах Пионеров, Советской, Профинтерна, Цеховой, Молодежной, Деповской, Телефонной, Титова, Малахова, Гущина, Юрина, Кавалерийской, Шукшина и других.