В мэрии Барнаула рассказали, можно ли строить высотку на месте ДК "Трансмаш"
Участок, на котором расположено здание, выставили на продажу
16 декабря 2024, 06:15, ИА Амител
Участок земли на проспекте Ленина, 152, в Барнауле, где сейчас располагается здание бывшего ДК "Трансмаш", не предназначен для строительства жилого комплекса. Об этом amic.ru сообщили в администрации краевой столицы. Ранее собственник участка выставил его на продажу. Объявление размещено на сайте "Авито". Предполагается, что прилегающая территория может быть интересна для строительства 16-этажного дома.
Почему нельзя строить высотку на участке?
Согласно информации мэрии, земельный участок на проспекте Ленина, 152, расположен в многофункциональной общественно-деловой зоне. По генплану города площадка находится в зоне озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса). При этом данными функциональными зонами строительство многоквартирных домов не предусмотрено. Таким образом, пояснили в мэрии, строить дом на месте бывшего ДК "Трансмаш" запрещено.
Также планируется рядом возведение современного футбольного манежа для команды "Динамо".
Почему продают бывшее здание Дома культуры?
Здание "Трансмаша" было городским имуществом. Однако в 2021 году попало в план приватизации. Собственником стала компания "Алтай Медика Групп" барнаульского предпринимателя Антона Переверзева. Он уже несколько раз пытался продать участок: в 2023 году он оценивал его в 60-70 млн рублей. В 2024-м уже продает за 88 миллионов рублей. Переверзев в объявлении на сайте "Авито" утверждает, что на месте бывшего учреждения культуры возможно возвести 16-этажную высотку.
Что известно о здании "Трансмаша"?
Решение о строительстве Дома культуры было принято правительством края еще во время войны, в 1944 году. Изначально он строился как клуб завода № 77 – так поначалу называли завод "Трансмаш", дававший стране танковые двигатели.
Возвели ДК уже в 1946-м. В нем располагалось два зрительных зала – на 450 и 100 мест. Здесь проводились репетиции, тренировки, шла концертная деятельность студии танца "Лариса", цирковой студии "Юность", городского духового оркестра, заводского народного хора.
В 90-е годы объект был передан на баланс города. Площади сдавали в аренду, здесь проводили репетиции, собрания акционеров, выставки кошек. За 20 лет в здании ни разу не было ремонта, и в 2010-м объект признали аварийным.
В 2014 году строители оценили, что на реконструкцию здания необходимо направить 73 млн рублей, в 2016-м стоимость работ выросла до 80-100 млн рублей.
08:32:45 16-12-2024
А в других городах к объектам культуры относятся бережнее и хранят память ушедших поколений. Конечно проще все застроить многоэтажками, сколько от этого поимеют застройщики! А город что от этого поимеет? Или его тоже "поимеют"?
08:51:33 16-12-2024
Любовь (08:32:45 16-12-2024) А в других городах к объектам культуры относятся бережнее и ... Кому теперь нужен этот объект культурного наследия?
09:17:15 16-12-2024
Александр (08:51:33 16-12-2024) Кому теперь нужен этот объект культурного наследия?... Таким как Вы видимо память вообще не нужна, отягощает. Сегодня живем на полную катушку, гадим, нам хватит, а дети и внуки разгребут, если сдохнуть не захотят.
22:01:32 16-12-2024
Гость (09:17:15 16-12-2024) Таким как Вы видимо память вообще не нужна, отягощает. Сегод... какая память? вам лишь бы написать ккую то высокопарную ерунду...совсем уже
22:02:04 16-12-2024
Гость (09:17:15 16-12-2024) Таким как Вы видимо память вообще не нужна, отягощает. Сегод... у вас же нет внуков, зачем вы про чужих паритесь
10:52:14 16-12-2024
Александр (08:51:33 16-12-2024) Кому теперь нужен этот объект культурного наследия?... Посмотрите у блогеров из Норвегии , жители ходят на репетиции раз в неделю , выступают по праздникам , поют и играют на инструментах лучше чем наши певцы .
22:00:57 16-12-2024
Любовь (08:32:45 16-12-2024) А в других городах к объектам культуры относятся бережнее и ... выкупите и зарабатывайте на нём
09:08:42 16-12-2024
Ни к чему нам память - всё снести, сжечь, как на Социалистическом под МСЭ и прокуратуру
09:15:56 16-12-2024
Зато богодельню строить на Аллее Ветеранов можно...
09:44:39 16-12-2024
В мэрии Барнаула рассказали. Слышим эти сказки уже давно .Такое ощущение , что чиновникам лишь бы набрать на жалование, На Западном и Потоке " реновация" а , что чем мы хуже Столицы ? Построят этажерки , поселят в эти дома людей ни где отдохнуть с семьёй посмотреть кино .посетить кафе с детьми . "Юность" сейчас Т.Ц. "Трансмаш" совсем снесут отдыхайте люди на Барнаульском арбате.
22:00:22 16-12-2024
Гость (09:44:39 16-12-2024) В мэрии Барнаула рассказали. Слышим эти сказки уже давно .Та... Трансмаш разваливается, снести давно пора, боимся туда детей водить, потолки осыпаются
10:11:01 16-12-2024
А жаль (( Зайчиком и Буратино, под елочкой хороводы водил, в этом ДК, подарки с мандаринами получал((
12:47:08 16-12-2024
А можно сохранить существующее здание, не сносить?
22:02:48 16-12-2024
Гость (12:47:08 16-12-2024) А можно сохранить существующее здание, не сносить?... можете выкупить его и всё. с друзьями
13:43:27 16-12-2024
ОХ, ёлы-палы.(((( Ломать - не строить.((((( Ну по по истории ножки свои вытереть.((((
В своё время ТЮЗ, "Молодёжный театр Алтая", намного мудрее оказался - забрали здание ДК Меланжегого комбината и отреставрировали. Мало того, сохранили внешнюю часть ДК и ограду. Теперь ДК - Театр продолжает жить.
Интересно, а почему ветераны Трансмаша молчат??? Неужели им без разницы?
Кстати, а министерству культуры вообще по-фиг что с культурой в городе происходит.(((( Федеральные деньги есть вот и фигачат по этой программе в районах края. Собственно, и комитет по культуре города мог бы своё слово сказать, но, похоже, там оооочень сложная ситуация.
19:58:53 16-12-2024
Полагаю, что продано здание ДК городом Барнаулом с ограничениями, в т.ч. - не изменять назначения. И реестре памятников это здание не числится? А почему? Как с обременениями? Кто снял?
22:05:31 16-12-2024
там высотку как строить - парк под боком, шум гам грохот. Если парк аттракционов уберут и перенесут и сделают наподобие Изумрудного комплекс - парк, пруд, спорткомплекс, прогулки, дорожки.... то очень неплохо можно квартиры там продать! и бассейн рядом! Я бы купил там квартиру
23:54:28 16-12-2024
Гость (22:05:31 16-12-2024) там высотку как строить - парк под боком, шум гам грохот. Ес... Парк с аттракционами не уберут, с чего это,летом постоянно много детишек, в районе нет другого детского развлечения. А с другой стороны церковь рядышком, колокольный звон будете слушать. Бодрит, знаете ли!