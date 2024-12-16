В мэрии Барнаула рассказали, можно ли строить высотку на месте ДК "Трансмаш"

Участок, на котором расположено здание, выставили на продажу

16 декабря 2024, 06:15, ИА Амител

Здание бывшего ДК "Трансмаш" в Барнауле/Фото: amic.ru

Участок земли на проспекте Ленина, 152, в Барнауле, где сейчас располагается здание бывшего ДК "Трансмаш", не предназначен для строительства жилого комплекса. Об этом amic.ru сообщили в администрации краевой столицы. Ранее собственник участка выставил его на продажу. Объявление размещено на сайте "Авито". Предполагается, что прилегающая территория может быть интересна для строительства 16-этажного дома.

Почему нельзя строить высотку на участке?

Согласно информации мэрии, земельный участок на проспекте Ленина, 152, расположен в многофункциональной общественно-деловой зоне. По генплану города площадка находится в зоне озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары, городские леса). При этом данными функциональными зонами строительство многоквартирных домов не предусмотрено. Таким образом, пояснили в мэрии, строить дом на месте бывшего ДК "Трансмаш" запрещено.

Также планируется рядом возведение современного футбольного манежа для команды "Динамо".

Почему продают бывшее здание Дома культуры?

Здание "Трансмаша" было городским имуществом. Однако в 2021 году попало в план приватизации. Собственником стала компания "Алтай Медика Групп" барнаульского предпринимателя Антона Переверзева. Он уже несколько раз пытался продать участок: в 2023 году он оценивал его в 60-70 млн рублей. В 2024-м уже продает за 88 миллионов рублей. Переверзев в объявлении на сайте "Авито" утверждает, что на месте бывшего учреждения культуры возможно возвести 16-этажную высотку.

Что известно о здании "Трансмаша"?

Решение о строительстве Дома культуры было принято правительством края еще во время войны, в 1944 году. Изначально он строился как клуб завода № 77 – так поначалу называли завод "Трансмаш", дававший стране танковые двигатели.

Возвели ДК уже в 1946-м. В нем располагалось два зрительных зала – на 450 и 100 мест. Здесь проводились репетиции, тренировки, шла концертная деятельность студии танца "Лариса", цирковой студии "Юность", городского духового оркестра, заводского народного хора.

В 90-е годы объект был передан на баланс города. Площади сдавали в аренду, здесь проводили репетиции, собрания акционеров, выставки кошек. За 20 лет в здании ни разу не было ремонта, и в 2010-м объект признали аварийным.

В 2014 году строители оценили, что на реконструкцию здания необходимо направить 73 млн рублей, в 2016-м стоимость работ выросла до 80-100 млн рублей.