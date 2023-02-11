В мэрии Бийска признались, что город проигрывает стихии в уборке снега

По словам чиновников, привести дороги в нормальное состояние не позволяет большой объём осадков, низкие температуры и поток машин, который не даёт технике работать днём

11 февраля 2023, 16:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Чиновники мэрии Бийска признались, что город проигрывает стихии. Как сообщает "Бийский рабочий", накануне пресс-служба администрации опубликовала ролик, в котором призналась, что улицы всё ещё не могут очистить от последствий снегопада прошедшего ещё 6-7 января.

По словам чиновников, привести дороги в нормальное состояние не позволяет большой объём осадков, низкие температуры и поток машин, который не даёт технике работать днём.

Вместе с тем в администрации подчеркнули, что хоть пока убрать снег и не удаётся, победа всё равно будет за коммунальщиками.