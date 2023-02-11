НОВОСТИОбщество

В мэрии Бийска признались, что город проигрывает стихии в уборке снега

По словам чиновников, привести дороги в нормальное состояние не позволяет большой объём осадков, низкие температуры и поток машин, который не даёт технике работать днём

11 февраля 2023, 16:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Чиновники мэрии Бийска признались, что город проигрывает стихии. Как сообщает "Бийский рабочий", накануне пресс-служба администрации опубликовала ролик, в котором призналась, что улицы всё ещё не могут очистить от последствий снегопада прошедшего ещё 6-7 января.

По словам чиновников, привести дороги в нормальное состояние не позволяет большой объём осадков, низкие температуры и поток машин, который не даёт технике работать днём.

Вместе с тем в администрации подчеркнули, что хоть пока убрать снег и не удаётся, победа всё равно будет за коммунальщиками.

Комментарии 7

  • весной победят.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Зима - это как раз снег и низкие температуры, ночь как раз время уборки города. Это новость о несостоятельности?
    11 февраля, Гость   Ответить
  • Кто ж знал что зимой снег выпадет.
    11 февраля, Гость   Ответить
  • не сомневаюсь, что коммунальщики под руководством единой россии к маю одержат окончательную победу над снегом
    12 февраля, Гость   Ответить
  • А почему прокуратуру не интересует как организация могла выиграть тендер для уборки дорог не имея ни техники ни рабочих ??? И что в городской думе сидят депутаты напрямую заинтересованные в этой сфере. Которые и выбрали мэром эту бестолочь, который за два месяца загадал город так как никто со времён грамогласовой ! Кроме единая Россия рулит
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Только через почти полтора месяца поняли.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Весна победит скоро)))
    12 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров