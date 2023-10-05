В мэрии рассказали, какой будет зарплата на барнаульских предприятиях в 2026 году
Власти предполагают, что в ближайшие три года заработок увеличится на 36%
05 октября 2023, 18:29, ИА Амител
Работники крупных и средних предприятий в Барнауле к 2026 году будут зарабатывать в среднем по 79,8 тысячи рублей. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте мэрии.
Отмечается, что к концу 2023-го средний заработок будет составлять 58,7 тысячи рублей, а за следующие три года он увеличится на 36%.
Также, по прогнозам мэрии, ожидается скачок потребительских цен. В 2023 году инфляция составит 5,8%, в 2024-м – 7,2%, в 2025-м – 4,2%, в 2026-м – 4%. При этом реальному уровню зарплат прогнозируют рост на 17%.
Предполагается, что уровень безработицы за ближайшие три года не изменится и составит 0,3% от общего числа трудоспособного населения.
19:26:34 05-10-2023
А вроде не так давно другую сумму обещали или все резко поменялось
19:34:35 05-10-2023
Как в учреждениях социальной защиты: главный бухгалтер в два раза больше получает чем специалисты непосредственно работающие с инвалидами
13:03:18 06-10-2023
Гость (19:34:35 05-10-2023) Как в учреждениях социальной защиты: главный бухгалтер в два... не в 2, а в 4
20:09:16 05-10-2023
помню, обещали уже, что к 2020 году все будут иметь достаток и где?
20:14:33 05-10-2023
Фантазер, ты меня называла .... , а кушать надо каждый день чтоба дожить до этого 26 года.
22:10:14 05-10-2023
Вы реально ЗП рядовых сотрудников озвучьте. На публику озвучьте свой позор за 30 лет!
08:16:38 06-10-2023
Не озвучат, ибо статистика не позволяет или совесть. Но при этом статистика есть всегда, а вот совесть в нынешних реалиях - это редкость.
13:04:19 06-10-2023
Гость (08:16:38 06-10-2023) Не озвучат, ибо статистика не позволяет или совесть. Но при ... А статистика дура.