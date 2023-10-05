В мэрии рассказали, какой будет зарплата на барнаульских предприятиях в 2026 году

Власти предполагают, что в ближайшие три года заработок увеличится на 36%

05 октября 2023, 18:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Работники крупных и средних предприятий в Барнауле к 2026 году будут зарабатывать в среднем по 79,8 тысячи рублей. Об этом сказано в документе, опубликованном на сайте мэрии.

Отмечается, что к концу 2023-го средний заработок будет составлять 58,7 тысячи рублей, а за следующие три года он увеличится на 36%.

Также, по прогнозам мэрии, ожидается скачок потребительских цен. В 2023 году инфляция составит 5,8%, в 2024-м – 7,2%, в 2025-м – 4,2%, в 2026-м – 4%. При этом реальному уровню зарплат прогнозируют рост на 17%.

Предполагается, что уровень безработицы за ближайшие три года не изменится и составит 0,3% от общего числа трудоспособного населения.