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В мэрии рассказали о последствиях мощного шторма в Барнауле

Пострадавших в результате стихии нет

12 июля 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула
Фото: мэрия Барнаула

Городские службы оперативно устранили последствия минувшего шторма в Барнауле. О последствиях стихии рассказали в мэрии.

Так, в Индустриальном и Ленинском районах из-за непогоды падали деревья. В пригородных поселках зафиксировали отключения электроэнергии и газоснабжения в поселках Спутник, Авиатор и Лесной. Также перестали работать светофоры на пересечениях проспекта Космонавтов с улицей 40 лет Октября и проспектом Ленина.

"Спасатели и дорожные службы убрали упавшие деревья с проезжих частей и дворов частных домов на Павловском тракте, проспекте Космонавтов, улицы Набережной в поселка Казенная Заимка, улицы Декоративная и других. Также зафиксировано три случая падения деревьев на легковые автомобили, пострадавших нет, деревья убраны. В местах, где сломанные ветки и деревья не мешают передвижению и не представляют опасности для горожан, их уберут сегодня в течение дня. Также поступило четыре сообщения о повреждении кровель частных домов", – рассказали в администрации.

Кроме того, ночью энергетики оперативно приступили к восстановлению электроснабжения в поселках Спутник, Авиатор и Лесной. Ремонт сетей продолжается.

Также специалисты восстанавливают газоснабжение частных домов на улице Дружбы и ремонтируют светофоры на проспекте Космонавтов.

Барнаул

Комментарии 7

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Гость

10:48:32 12-07-2023

А почему не было предупреждения о шторме?

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Гость

15:04:41 12-07-2023

Гость (10:48:32 12-07-2023) А почему не было предупреждения о шторме? ... Было. МЧС прислало смс

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Гость

16:10:45 12-07-2023

Гость (15:04:41 12-07-2023) Было. МЧС прислало смс... про высокую пожароопасность в регионе)))

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Гость

11:06:55 12-07-2023

у нас правильный прогноз, только на вчера передают. давно пора привыкнуть.

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Гость

12:27:48 12-07-2023

Куда обратиться за помощью в Первомайском районе? Я тоже пострадал от урагана! У меня с забора ковёр сдуло...

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Гость

15:47:03 12-07-2023

Гость (12:27:48 12-07-2023) Куда обратиться за помощью в Первомайском районе? Я тоже пос... обратись к соседу, за пол-литра отдаст, вместе и обмоете находку

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Гость

13:26:48 13-07-2023

> В пригородных поселках зафиксировали отключения электроэнергии и газоснабжения в поселках Спутник, Авиатор и Лесной. В научном городке тоже не было света. Быстро починили. Где-то с 23:30 до 01:00.

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