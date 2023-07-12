В мэрии рассказали о последствиях мощного шторма в Барнауле
Пострадавших в результате стихии нет
12 июля 2023, 10:35, ИА Амител
Городские службы оперативно устранили последствия минувшего шторма в Барнауле. О последствиях стихии рассказали в мэрии.
Так, в Индустриальном и Ленинском районах из-за непогоды падали деревья. В пригородных поселках зафиксировали отключения электроэнергии и газоснабжения в поселках Спутник, Авиатор и Лесной. Также перестали работать светофоры на пересечениях проспекта Космонавтов с улицей 40 лет Октября и проспектом Ленина.
"Спасатели и дорожные службы убрали упавшие деревья с проезжих частей и дворов частных домов на Павловском тракте, проспекте Космонавтов, улицы Набережной в поселка Казенная Заимка, улицы Декоративная и других. Также зафиксировано три случая падения деревьев на легковые автомобили, пострадавших нет, деревья убраны. В местах, где сломанные ветки и деревья не мешают передвижению и не представляют опасности для горожан, их уберут сегодня в течение дня. Также поступило четыре сообщения о повреждении кровель частных домов", – рассказали в администрации.
Кроме того, ночью энергетики оперативно приступили к восстановлению электроснабжения в поселках Спутник, Авиатор и Лесной. Ремонт сетей продолжается.
Также специалисты восстанавливают газоснабжение частных домов на улице Дружбы и ремонтируют светофоры на проспекте Космонавтов.
10:48:32 12-07-2023
А почему не было предупреждения о шторме?
15:04:41 12-07-2023
Гость (10:48:32 12-07-2023) А почему не было предупреждения о шторме? ... Было. МЧС прислало смс
16:10:45 12-07-2023
Гость (15:04:41 12-07-2023) Было. МЧС прислало смс... про высокую пожароопасность в регионе)))
11:06:55 12-07-2023
у нас правильный прогноз, только на вчера передают. давно пора привыкнуть.
12:27:48 12-07-2023
Куда обратиться за помощью в Первомайском районе? Я тоже пострадал от урагана! У меня с забора ковёр сдуло...
15:47:03 12-07-2023
Гость (12:27:48 12-07-2023) Куда обратиться за помощью в Первомайском районе? Я тоже пос... обратись к соседу, за пол-литра отдаст, вместе и обмоете находку
13:26:48 13-07-2023
> В пригородных поселках зафиксировали отключения электроэнергии и газоснабжения в поселках Спутник, Авиатор и Лесной. В научном городке тоже не было света. Быстро починили. Где-то с 23:30 до 01:00.