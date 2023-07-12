В мэрии рассказали о последствиях мощного шторма в Барнауле

Пострадавших в результате стихии нет

12 июля 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

Городские службы оперативно устранили последствия минувшего шторма в Барнауле. О последствиях стихии рассказали в мэрии.

Так, в Индустриальном и Ленинском районах из-за непогоды падали деревья. В пригородных поселках зафиксировали отключения электроэнергии и газоснабжения в поселках Спутник, Авиатор и Лесной. Также перестали работать светофоры на пересечениях проспекта Космонавтов с улицей 40 лет Октября и проспектом Ленина.

"Спасатели и дорожные службы убрали упавшие деревья с проезжих частей и дворов частных домов на Павловском тракте, проспекте Космонавтов, улицы Набережной в поселка Казенная Заимка, улицы Декоративная и других. Также зафиксировано три случая падения деревьев на легковые автомобили, пострадавших нет, деревья убраны. В местах, где сломанные ветки и деревья не мешают передвижению и не представляют опасности для горожан, их уберут сегодня в течение дня. Также поступило четыре сообщения о повреждении кровель частных домов", – рассказали в администрации.

Кроме того, ночью энергетики оперативно приступили к восстановлению электроснабжения в поселках Спутник, Авиатор и Лесной. Ремонт сетей продолжается.

Также специалисты восстанавливают газоснабжение частных домов на улице Дружбы и ремонтируют светофоры на проспекте Космонавтов.