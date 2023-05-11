В Минфине допустили проведение "большой приватизации"

Однако сначала в стране нужно сформировать необходимый рынок инвесторов

11 мая 2023, 20:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев выступает за проведение "большой приватизации", однако только после формирования рынка российских инвесторов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Моисеева, если начать продажи прямо сейчас, то сложится ситуация, аналогичная той, которая произошла в 1994 году. Он отметил, что этого "никто не хочет".

"Надо сформировать рынок, должен быть розничный инвестор, активный, российский", – подчеркнул он.

Напомним, что ранее с аналогичным предложением выступил глава ВТБ Андрей Костин. Он считает, что это обеспечило бы новую модель роста экономики страны.