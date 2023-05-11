НОВОСТИЭкономика

В Минфине допустили проведение "большой приватизации"

Однако сначала в стране нужно сформировать необходимый рынок инвесторов

11 мая 2023, 20:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев выступает за проведение "большой приватизации", однако только после формирования рынка российских инвесторов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Моисеева, если начать продажи прямо сейчас, то сложится ситуация, аналогичная той, которая произошла в 1994 году. Он отметил, что этого "никто не хочет". 

"Надо сформировать рынок, должен быть розничный инвестор, активный, российский", – подчеркнул он.

Напомним, что ранее с аналогичным предложением выступил глава ВТБ Андрей Костин. Он считает, что это обеспечило бы новую модель роста экономики страны. 

Комментарии 8

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Гость

23:45:47 11-05-2023

Акулам мало, они хотят больше, и Путин из естественно поддержит, грабить народ так грабить и не чего стесняться.

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Гость

07:20:20 12-05-2023

Вот тебе и возврат в социализм. Оказывается у нас мало олигархов

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Гость

10:18:17 12-05-2023

Гость (07:20:20 12-05-2023) Вот тебе и возврат в социализм. Оказывается у нас мало олига... О чем вы какой возврат в социализм, где вы заметили эти признаки, от туда они тащат только самое худшее, тоталитаризм.

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Гость

07:36:09 12-05-2023

Это все хохлы виноваты...

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Гость

07:52:24 12-05-2023

Мало пограбили в 90-е при приватизации? Еще больше захотелось, или кормовая база уменьшилась? А может надо нормальное госуправление вводить, а не ставить руководителей, которые в свой карман смотрят? Хотя о чем это я, у нас же государство все надеется, что "невидимая рука рынка все порешает", хотя до сих пор эта "рука" только разрушила промышленность, сельское хозяйство, медицину, образование, далее по списку. Но у нас руководство до сих пор верит в эту западную сказочку для слаборазвитых стран, а потом жалуется что коллективный Запад их обманывает.

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Гость

08:34:44 12-05-2023

Гость (07:52:24 12-05-2023) Мало пограбили в 90-е при приватизации? Еще больше захотелос... Одна поправка: сказочка про рынок не для слаборазвитых стран, а для слабоумных "руководителей"...

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Гость

08:44:31 12-05-2023

Похоже, решили страну слить окончательно, чтобы было потом на что в "цивилизованные" государства перебраться...

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Гость

12:50:45 12-05-2023

Пора ак покупать

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