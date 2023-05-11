В Минфине допустили проведение "большой приватизации"
Однако сначала в стране нужно сформировать необходимый рынок инвесторов
11 мая 2023, 20:17, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев выступает за проведение "большой приватизации", однако только после формирования рынка российских инвесторов. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Моисеева, если начать продажи прямо сейчас, то сложится ситуация, аналогичная той, которая произошла в 1994 году. Он отметил, что этого "никто не хочет".
"Надо сформировать рынок, должен быть розничный инвестор, активный, российский", – подчеркнул он.
Напомним, что ранее с аналогичным предложением выступил глава ВТБ Андрей Костин. Он считает, что это обеспечило бы новую модель роста экономики страны.
23:45:47 11-05-2023
Акулам мало, они хотят больше, и Путин из естественно поддержит, грабить народ так грабить и не чего стесняться.
07:20:20 12-05-2023
Вот тебе и возврат в социализм. Оказывается у нас мало олигархов
10:18:17 12-05-2023
Гость (07:20:20 12-05-2023) Вот тебе и возврат в социализм. Оказывается у нас мало олига... О чем вы какой возврат в социализм, где вы заметили эти признаки, от туда они тащат только самое худшее, тоталитаризм.
07:36:09 12-05-2023
Это все хохлы виноваты...
07:52:24 12-05-2023
Мало пограбили в 90-е при приватизации? Еще больше захотелось, или кормовая база уменьшилась? А может надо нормальное госуправление вводить, а не ставить руководителей, которые в свой карман смотрят? Хотя о чем это я, у нас же государство все надеется, что "невидимая рука рынка все порешает", хотя до сих пор эта "рука" только разрушила промышленность, сельское хозяйство, медицину, образование, далее по списку. Но у нас руководство до сих пор верит в эту западную сказочку для слаборазвитых стран, а потом жалуется что коллективный Запад их обманывает.
08:34:44 12-05-2023
Гость (07:52:24 12-05-2023) Мало пограбили в 90-е при приватизации? Еще больше захотелос... Одна поправка: сказочка про рынок не для слаборазвитых стран, а для слабоумных "руководителей"...
08:44:31 12-05-2023
Похоже, решили страну слить окончательно, чтобы было потом на что в "цивилизованные" государства перебраться...
12:50:45 12-05-2023
Пора ак покупать