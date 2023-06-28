В Минфине назвали условие для введения налога на сверхприбыль

Налог коснется компаний, у которых прибыль превышает миллиард рублей

28 июня 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

Налог на сверхприбыль возможен при высоком дефиците бюджета РФ, сообщил РИА Новости заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Замминистра уточнил, что саму возможность введения такого налога отрицать нельзя, "если в будущем гипотетически возникнет ситуация", когда потребуется финансировать большой дефицит.

"Но это зависит от того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем", – подчеркнул Сазанов.

Напомним, законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли уже поддержали в Госдуме и рассмотрят в первом чтении 28 июня. Налог коснется компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей. Ставка составит 10% от суммы превышения прибыли за указанный период над показателем за 2018-2019 годы.