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В Минобороны рассказали, с какими заболеваниями не берут на контракт

Ограниченно годных с такими проблемами в армию не возьмут

14 июля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Минобороны рассказали о том, с какими заболеваниями граждан не возьму на военную службу по контракту. Документ разместили на портале проектов нормативных правовых актов.

Подписать контракт нельзя, если на одной из рук отсутствуют несколько пальцев. Также в список попали следующие заболевания: 

– ВИЧ;

– Инсульты:

– Эпилепсия;

– Сердечная недостаточность;

– Бронхиальная астма средней тяжести;

– Сахарный диабет первого типа;

– Гепатит В и С;

– Туберкулез

– Некоторые виды злокачественных новообразований,

– Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит ограниченно годным подписывать контракт во время мобилизации или военного положения.

Комментарии 2

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9

13:28:33 14-07-2023

Ну хоть здесь ВИЧ пригодился мне

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Гость

14:53:25 14-07-2023

Какая разница здоровым помирать или больным.

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