В Минобороны рассказали, с какими заболеваниями не берут на контракт

Ограниченно годных с такими проблемами в армию не возьмут

14 июля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Минобороны рассказали о том, с какими заболеваниями граждан не возьму на военную службу по контракту. Документ разместили на портале проектов нормативных правовых актов.

Подписать контракт нельзя, если на одной из рук отсутствуют несколько пальцев. Также в список попали следующие заболевания:

– ВИЧ;

– Инсульты:

– Эпилепсия;

– Сердечная недостаточность;

– Бронхиальная астма средней тяжести;

– Сахарный диабет первого типа;

– Гепатит В и С;

– Туберкулез

– Некоторые виды злокачественных новообразований,

– Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит ограниченно годным подписывать контракт во время мобилизации или военного положения.