В Минобороны рассказали, с какими заболеваниями не берут на контракт
Ограниченно годных с такими проблемами в армию не возьмут
14 июля 2023, 12:15, ИА Амител
В Минобороны рассказали о том, с какими заболеваниями граждан не возьму на военную службу по контракту. Документ разместили на портале проектов нормативных правовых актов.
Подписать контракт нельзя, если на одной из рук отсутствуют несколько пальцев. Также в список попали следующие заболевания:
– ВИЧ;
– Инсульты:
– Эпилепсия;
– Сердечная недостаточность;
– Бронхиальная астма средней тяжести;
– Сахарный диабет первого типа;
– Гепатит В и С;
– Туберкулез
– Некоторые виды злокачественных новообразований,
– Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит ограниченно годным подписывать контракт во время мобилизации или военного положения.
13:28:33 14-07-2023
Ну хоть здесь ВИЧ пригодился мне
14:53:25 14-07-2023
Какая разница здоровым помирать или больным.