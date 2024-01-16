В Минобороны сообщили об отражении атаки беспилотников над Воронежем
Оперативные службы разбираются с последствиями случившегося
16 января 2024, 07:48, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Минобороны РФ сообщило об отражении атаки беспилотников над Воронежем. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Речь идет о трех летательных аппаратах, обломки которых упали на город.
"По предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна", – прокомментировал ситуацию губернатор Воронежской области.
Он добавил, что оперативные службы работают над ликвидацией последствий. Характер повреждений и ущерб, нанесенный горожанам, уточнят при поквартирном обходе.
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