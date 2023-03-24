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В Минобороны высказались о влиянии снарядов с ураном на здоровье украинцев

По словам Кириллова, блок НАТО осведомлён о вреде боеприпасов с обеднённым ураном, однако по-прежнему выражают готовность поставлять их Киеву

24 марта 2023, 23:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Cнаряды с обеднённым ураном нанесут украинцам непоправимый вред. Так о влиянии этого вида вооружений на здоровье граждан Украины журналистам рассказал глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщает "Лента.ру".

По словам Кириллова, блок НАТО осведомлён о вреде боеприпасов с обеднённым ураном, однако по-прежнему выражают готовность поставлять их Киеву.

Он также отметил, что после применения такого вооружения экспорт сельхозпродукции с территории Украины будет невозможен из-за сильного радиоактивного загрязнения.

Комментарии 3

  • А почему пишут про территорию украины, ведь снаряды будут рваться на донбассе, в запорожской в луганской областях. Стало быть опасность грозит уже нашим гражданам.
    25 марта, Гость   Ответить
  • Гость, да.Радиоактивное заражение территории России действием стран НАТО.
    25 марта, Гость   Ответить
  • снаряды будут рваться на донбассе, в запорожской в луганской областях --- как я понял, они и во Львовской области могут взорваться, на складе
    25 марта, Гость   Ответить
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