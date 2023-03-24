В Минобороны высказались о влиянии снарядов с ураном на здоровье украинцев
По словам Кириллова, блок НАТО осведомлён о вреде боеприпасов с обеднённым ураном, однако по-прежнему выражают готовность поставлять их Киеву
24 марта 2023, 23:29, ИА Амител
Cнаряды с обеднённым ураном нанесут украинцам непоправимый вред. Так о влиянии этого вида вооружений на здоровье граждан Украины журналистам рассказал глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщает "Лента.ру".
По словам Кириллова, блок НАТО осведомлён о вреде боеприпасов с обеднённым ураном, однако по-прежнему выражают готовность поставлять их Киеву.
Он также отметил, что после применения такого вооружения экспорт сельхозпродукции с территории Украины будет невозможен из-за сильного радиоактивного загрязнения.
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