До недавнего времени иностранцы могли поступать в российские университеты без экзамена на знание языка

13 января 2025, 09:15, ИА Амител

Экзамен / Фото: unsplash.com / Ben Mullins

Минобрнауки РФ прорабатывает вопрос создания единого тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов. Соответствующие предложения правительство должно подготовить к 1 мая 2025 года. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Предварительно известно, что базой для этого экзамена может стать уже существующий тест по русскому языку как иностранному (ТРКИ, или TORFL), разработанный в 1992 году группой российских вузов. Он опирается на требования общеевропейской системы оценки уровня знания языка CEFR и включает в себя шесть уровней – от элементарного (А1) до наиболее продвинутого (С2). В данный момент для учебы в РФ он необязателен: иностранцы сдают его либо по желанию, либо, например, по требованию работодателя.

"30 декабря 2024 года Владимир Путин поручил разработать "предложения по введению единого вступительного испытания по русскому языку для иностранных граждан", поступающих на обучение в российские вузы и научные организации. Также необходимо подготовить "единые требования к уровню владения русским языком, необходимому для освоения таких образовательных программ, и к порядку проведения вступительного испытания". Правительство должно подготовить соответствующие предложения к 1 мая", – напомнили в газете.

Ранее иностранные абитуриенты могли поступать в российские вузы без экзамена по русскому языку. Каждое учебное заведение решало вопрос о необходимости испытания самостоятельно. Однако в конце ноября 2024 года в РФ утвердили новый порядок приема. Документ закрепил обязательное вступительное испытание по предмету "Русский язык" для иностранных граждан. Отмечено, что оно касается "поступающих на платное обучение на образовательные программы, реализуемые на русском языке".