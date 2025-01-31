Для повышения демографии в Минпросвещения считают важным чаще проводить развлекательные мероприятия

31 января 2025, 08:50, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Условия для начала романтических отношений между детьми предложили создавать в Минпросвещения РФ. Ведомство рекомендует подумать о проведении школьных дискотек. Об этом сообщает РИА Новости.

С такой инициативой выступила директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре.

"Наверное, очень важно подумать, как воспитательные мероприятия <…> Понятно, что у нас проходит специальная военная операция, [мы очень много проводим] таких серьезных, важных мероприятий. А где у детей романтика?.. Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?" – сказала Агре на круглом столе "От народосбережения – к народоумножению" в Госдуме.

По словам директора департамента, только 8% россиян от 18 до 21 года видят себя в семейной жизни. Она уверена, что виной этому отсутствие условий для романтических отношений.