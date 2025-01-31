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В школы предложили вернуть дискотеки для повышения рождаемости и создания семей

Для повышения демографии в Минпросвещения считают важным чаще проводить развлекательные мероприятия

31 января 2025, 08:50, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Условия для начала романтических отношений между детьми предложили создавать в Минпросвещения РФ. Ведомство рекомендует подумать о проведении школьных дискотек. Об этом сообщает РИА Новости.

С такой инициативой выступила директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре.

"Наверное, очень важно подумать, как воспитательные мероприятия <…> Понятно, что у нас проходит специальная военная операция, [мы очень много проводим] таких серьезных, важных мероприятий. А где у детей романтика?.. Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?" – сказала Агре на круглом столе "От народосбережения – к народоумножению" в Госдуме.

По словам директора департамента, только 8% россиян от 18 до 21 года видят себя в семейной жизни. Она уверена, что виной этому отсутствие условий для романтических отношений.

"Это очень немного. А это почему? Мы не создали им условия для романтических отношений… Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание", – заявила Наталья Агре.

Россия дети школы

Комментарии 36

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Гость

08:59:24 31-01-2025

Помню как у нас в 80х девятикласницы с колясками детскими гуляли, в место уроков. После романтика с портвейном на чердаке. С определением отцовства было трудно в СССР.

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Гость

10:19:58 31-01-2025

Гость (08:59:24 31-01-2025) Помню как у нас в 80х девятикласницы с колясками детскими гу... Одна десятиклассница двойню принесла, так потенциальный отец от второго сразу открестился: Я с ней только раз был. И они в 10 классе биологию изучали. Видимо, вместо уроков детей делали, пока родители на работе. Без романтики.

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Гость

09:01:30 31-01-2025

Подводят РФ к теме "Комсомолка не должна отказывать комсомольцу"

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Гость

11:17:27 31-01-2025

Гость (09:01:30 31-01-2025) Подводят РФ к теме "Комсомолка не должна отказывать комсомол... я давно уже говорю, что сегодняшний режим ни чем не отличается от советского. называется по другому, а принципы те же.

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Гость

12:08:24 31-01-2025

Гость (11:17:27 31-01-2025) я давно уже говорю, что сегодняшний режим ни чем не отличает...
Не совсем, они взяли самые плохие черты от социализма в СССР и самые плохие черты от капитализма 90х. Так мы получили дивную новую Россию

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Гость

13:04:39 31-01-2025

Гость (12:08:24 31-01-2025) Не совсем, они взяли самые плохие черты от социализма в ... Еще все гуано из штатовской идеологии примерно 50-х прошлого века. Ибо это вам не СССР, идеологию тоже надо уметь создавать. А у них лапки. Хотя вот с воспитанием в народонаселении ненависти ко всему вокруг они, надо сказать, отлично справились, этого не отнять.

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Гость

16:43:56 31-01-2025

Гость (09:01:30 31-01-2025) Подводят РФ к теме "Комсомолка не должна отказывать комсомол... Ужас, это они так хотят поднять уровень рождаемости.

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Гость

09:04:22 31-01-2025

Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха не зря свою зп получает, сразу видно, работает человек.

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Гость

09:12:43 31-01-2025

А может, сразу того, оргии им организовать? На дискотеках-то много зачатий не организуешь.

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Гость

12:56:45 31-01-2025

Гость (09:12:43 31-01-2025) А может, сразу того, оргии им организовать? На дискотеках-то... С видеофиксацией процесса.

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Гость

13:02:15 31-01-2025

Гость (12:56:45 31-01-2025) С видеофиксацией процесса.... Не, видеофиксацию надо при выдаче ипотеки под зачатие. А то, может, они там плохо стараться будут, а им ипотеку выдали.

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Бабушка

09:19:22 31-01-2025

Мдаааа.... Старость у нас будет не завидная...

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Musik

09:40:01 31-01-2025

это инерция западной повесточки.
той которую трамп отменил. просто до наших в минпросвете ещё не дошло указующее

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Малолетка

09:41:34 31-01-2025

Значит так решим: с 15 летнего возраста устраиваем в школе дискотеки по вечерам суббот! Просьба все кабинеты в эти дни не запирать!!!! (и презервативы не предлагать!)

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Гость

09:48:15 31-01-2025

новая профессии - держатель свечек

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Гость

10:01:46 31-01-2025

И чтобы каждый третий танец - белый

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Гость

10:06:11 31-01-2025

Правильно будет
До каждой школы планы по залётам установить.
Не выполнила школа план, классный руководитель и завуч в декрет.

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Гость

13:02:10 31-01-2025

Гость (10:06:11 31-01-2025) Правильно будетДо каждой школы планы по залётам установи... Класс не выполнил план - одна из девочек остаётся у физрука после уроков.

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Олег

10:16:49 31-01-2025

жилье и зарплата!нарожают люди!

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Гость

10:17:14 31-01-2025

Дискотеки под песню "Ах, уехал милый мой..."

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Сергей

10:19:40 31-01-2025

Маразм крепчает

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Гость

10:37:04 31-01-2025

Не знают они там чем заняться. Чтобы было все нормально уберите влияние запада с его не понятно ориентированными ценностями. Пора бы власти понять, что скоро все поменяется в корне, молодым ничего не нужно в этой жизни, особенно семейных ценностей. Выросло общество потребления. Какие тут дискотеки, в интернете есть все, что им надо и не надо на любой вкус и цвет.

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майор

15:10:07 31-01-2025

Гость (10:37:04 31-01-2025) Не знают они там чем заняться. Чтобы было все нормально убер... интернет думаю лет через десять придется отрубить совсем и всем, вернуть телефоны автоматы с монетами
и вернуть пионерию и комсомол или аналоги и разумеется дискотеки-танцы вернуть потому что молодые перестанут пялиться в телефоны 24 часа в сутки

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Гость

11:04:34 31-01-2025

Родился дитёныш-от государства хотя бы малогабаритку в соцнайм,второй родился-полноценную двуху в соцнайм. Вылупился третий- трёха и бесплатная "приватизация. Ну и материально хоть немного поддержать.Увидите,строители не будут успевать дома штамповать!

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Гость

11:14:54 31-01-2025

Как же вы убоги, товарищи директора департаментов. Впрочем вы всего лишь следствие, противоестественного отбора в сегодняшней вертикали.

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Гость

11:30:41 31-01-2025

людям не нужно объяснять когда и сколько им рожать, люди сами разберутся.
сколько тещей и свекрух загнали молодежь в браки с ипотеками, и эти браки через 3-5 лет развалились, оставим после себя дележку вилок и ложек, алименты и искалеченные психики.
эта история должна быть осознанной.
в нулевых и в десятых люди пожили более менее нормально и бум рождаемости, в садик не устроишь.
сейчас все на паузе, особенно молодёжь.
зайдите в магазин или возьмите в руки квиток за коммуналку и сравните с расчеткой с работы.
поэтому предложение главы департамента, мягко говоря не в кассу.
это вот прямо если мягко.

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Гость

11:40:10 31-01-2025

Что, голые вечеринки легализуют уже в школе?

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Гость

12:11:30 31-01-2025

поэтому предложение главы департамента, мягко говоря не в кассу.
это вот прямо если мягко.----- наоборот, очень даже в кассу, увы. Много школьники о коммуналке, тещах и свекровях думают? Наделают вам внучков, вот и ... скажем так. водитесь с ними. Дети 90х это ягодки по сравнению с сегодняшними диточками будут.

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Гость

12:41:34 31-01-2025

Гость (12:11:30 31-01-2025) поэтому предложение главы департамента, мягко говоря не в ка...
двадцать лет Сережа Жуков поет про подростковые потрахушки, по случаю 18летия. кто там еще? - пропаганда, акула, краски, много их,кто быть хедлайнерами дискотек 90х и нулевых, которые предлагают сейчас романтизировать.
раньше это было нонсенсом, для школы, это старались не афишировать, и тем более этим не гордились.
сейчас все с ног на голову.

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Бгг

13:04:54 31-01-2025

О, мон амур... Но институт еще потом, какие амуры?

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Гость

13:35:31 31-01-2025

Следующий шаг - создание резерваций для молодых, цель - примитивное размножение. Любовь, как вторичный продукт, запретить, оставить чистую механику, детей - в детдома, растить по шаблону: электрики, токари или швеи - кого там не хватает остро?

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dok_CФ

13:35:42 31-01-2025

Не дискотеки, а работа.. на картошке, свекле, хлопке, макулатура, пластиковый мусор и не только, стройотряды..

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Гость

14:09:02 31-01-2025

dok_CФ (13:35:42 31-01-2025) Не дискотеки, а работа.. на картошке, свекле, хлопке, макула... А может, школьники и студенты все-таки учиться будут?.. Ну так, на всякий пожарный - вроде у нас школы и вузы это не работные дома, они для учебы придуманы. Либо тогда уже закройте эти школы и вузы нафиг, и по лагерям деток - вот там что скажут, то и будут делать. Скажут размножаться - и как миленькие размножатся.

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Гость

20:24:42 31-01-2025

Боже, отстаньте уже от детей и людей вообще. Какой ужас, дискотеки в школе для поднятия демографии! Вы совсем с ума сошли? Может и замуж с 14 сразу выдавать, без спроса? Просто кошмар, остановите землю...

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Гость

03:15:46 01-02-2025

Поколение ЕГЭ перевозбудилось от того, что им не предоставили несколько вариантов ответов, поэтому из них повалила чернуха. Думаю, что если подростки будут иметь возможность открыто и свободно провести где-то время, причём под присмотром взрослых, то они точно не полезут в подвалы и на чердаки.
А если серьёзно, то проблемой сегодняшнего дня является количество разводов, которое почти сравнялось с количеством браков. Возникает вопрос отчего, думаю, что все согласятся с тем, что главной причиной является то, что супруги перед браком плохо изучили друг друга. Школьные годы, кроме всего прочего, являются тем периодом, когда подростки очень хорошо могут изучить друг друга. Думаю, что среди читателей сайта есть такие, которые знают примеры браков после школьных отношений, они не дадут соврать, что такие браки являются наиболее крепкими и устойчивыми.
Так что, если хотите счастья своим детям, вспомните лозунг из драмы с Хабенским "Счастье не за горами", оно рядом, просто на него надо более внимательно посмотреть, очень жаль, что для того, что бы это понять мальчишкам и девчонкам приходится пройти и Крым и рым, а потом с разорванными в клочья нервами и здоровьем пытаться построить семью с первыми встречными. Результат мы уже знаем.

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Гость

13:27:29 01-02-2025

Гость (03:15:46 01-02-2025) Поколение ЕГЭ перевозбудилось от того, что им не предоставил... Что? Счастье рядом? То есть вы предлагаете выбирать из тех, кто есть только в школе? Это вообще не свобода выбора, это называется загнали в рамки. Может настоящая любовь в другом городе или ещё где то, а вы предлагаете брать, что дают и будет крепкий брак. Дааааааа

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