В школы предложили вернуть дискотеки для повышения рождаемости и создания семей
Для повышения демографии в Минпросвещения считают важным чаще проводить развлекательные мероприятия
31 января 2025, 08:50, ИА Амител
Условия для начала романтических отношений между детьми предложили создавать в Минпросвещения РФ. Ведомство рекомендует подумать о проведении школьных дискотек. Об этом сообщает РИА Новости.
С такой инициативой выступила директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре.
"Наверное, очень важно подумать, как воспитательные мероприятия <…> Понятно, что у нас проходит специальная военная операция, [мы очень много проводим] таких серьезных, важных мероприятий. А где у детей романтика?.. Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?" – сказала Агре на круглом столе "От народосбережения – к народоумножению" в Госдуме.
По словам директора департамента, только 8% россиян от 18 до 21 года видят себя в семейной жизни. Она уверена, что виной этому отсутствие условий для романтических отношений.
"Это очень немного. А это почему? Мы не создали им условия для романтических отношений… Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание", – заявила Наталья Агре.
08:59:24 31-01-2025
Помню как у нас в 80х девятикласницы с колясками детскими гуляли, в место уроков. После романтика с портвейном на чердаке. С определением отцовства было трудно в СССР.
10:19:58 31-01-2025
Гость (08:59:24 31-01-2025) Помню как у нас в 80х девятикласницы с колясками детскими гу... Одна десятиклассница двойню принесла, так потенциальный отец от второго сразу открестился: Я с ней только раз был. И они в 10 классе биологию изучали. Видимо, вместо уроков детей делали, пока родители на работе. Без романтики.
09:01:30 31-01-2025
Подводят РФ к теме "Комсомолка не должна отказывать комсомольцу"
11:17:27 31-01-2025
Гость (09:01:30 31-01-2025) Подводят РФ к теме "Комсомолка не должна отказывать комсомол... я давно уже говорю, что сегодняшний режим ни чем не отличается от советского. называется по другому, а принципы те же.
12:08:24 31-01-2025
Гость (11:17:27 31-01-2025) я давно уже говорю, что сегодняшний режим ни чем не отличает...
Не совсем, они взяли самые плохие черты от социализма в СССР и самые плохие черты от капитализма 90х. Так мы получили дивную новую Россию
13:04:39 31-01-2025
Гость (12:08:24 31-01-2025) Не совсем, они взяли самые плохие черты от социализма в ... Еще все гуано из штатовской идеологии примерно 50-х прошлого века. Ибо это вам не СССР, идеологию тоже надо уметь создавать. А у них лапки. Хотя вот с воспитанием в народонаселении ненависти ко всему вокруг они, надо сказать, отлично справились, этого не отнять.
16:43:56 31-01-2025
Гость (09:01:30 31-01-2025) Подводят РФ к теме "Комсомолка не должна отказывать комсомол... Ужас, это они так хотят поднять уровень рождаемости.
09:04:22 31-01-2025
Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха не зря свою зп получает, сразу видно, работает человек.
09:12:43 31-01-2025
А может, сразу того, оргии им организовать? На дискотеках-то много зачатий не организуешь.
12:56:45 31-01-2025
Гость (09:12:43 31-01-2025) А может, сразу того, оргии им организовать? На дискотеках-то... С видеофиксацией процесса.
13:02:15 31-01-2025
Гость (12:56:45 31-01-2025) С видеофиксацией процесса.... Не, видеофиксацию надо при выдаче ипотеки под зачатие. А то, может, они там плохо стараться будут, а им ипотеку выдали.
09:19:22 31-01-2025
Мдаааа.... Старость у нас будет не завидная...
09:40:01 31-01-2025
это инерция западной повесточки.
той которую трамп отменил. просто до наших в минпросвете ещё не дошло указующее
09:41:34 31-01-2025
Значит так решим: с 15 летнего возраста устраиваем в школе дискотеки по вечерам суббот! Просьба все кабинеты в эти дни не запирать!!!! (и презервативы не предлагать!)
09:48:15 31-01-2025
новая профессии - держатель свечек
10:01:46 31-01-2025
И чтобы каждый третий танец - белый
10:06:11 31-01-2025
Правильно будет
До каждой школы планы по залётам установить.
Не выполнила школа план, классный руководитель и завуч в декрет.
13:02:10 31-01-2025
Гость (10:06:11 31-01-2025) Правильно будетДо каждой школы планы по залётам установи... Класс не выполнил план - одна из девочек остаётся у физрука после уроков.
10:16:49 31-01-2025
жилье и зарплата!нарожают люди!
10:17:14 31-01-2025
Дискотеки под песню "Ах, уехал милый мой..."
10:19:40 31-01-2025
Маразм крепчает
10:37:04 31-01-2025
Не знают они там чем заняться. Чтобы было все нормально уберите влияние запада с его не понятно ориентированными ценностями. Пора бы власти понять, что скоро все поменяется в корне, молодым ничего не нужно в этой жизни, особенно семейных ценностей. Выросло общество потребления. Какие тут дискотеки, в интернете есть все, что им надо и не надо на любой вкус и цвет.
15:10:07 31-01-2025
Гость (10:37:04 31-01-2025) Не знают они там чем заняться. Чтобы было все нормально убер... интернет думаю лет через десять придется отрубить совсем и всем, вернуть телефоны автоматы с монетами
и вернуть пионерию и комсомол или аналоги и разумеется дискотеки-танцы вернуть потому что молодые перестанут пялиться в телефоны 24 часа в сутки
11:04:34 31-01-2025
Родился дитёныш-от государства хотя бы малогабаритку в соцнайм,второй родился-полноценную двуху в соцнайм. Вылупился третий- трёха и бесплатная "приватизация. Ну и материально хоть немного поддержать.Увидите,строители не будут успевать дома штамповать!
11:14:54 31-01-2025
Как же вы убоги, товарищи директора департаментов. Впрочем вы всего лишь следствие, противоестественного отбора в сегодняшней вертикали.
11:30:41 31-01-2025
людям не нужно объяснять когда и сколько им рожать, люди сами разберутся.
сколько тещей и свекрух загнали молодежь в браки с ипотеками, и эти браки через 3-5 лет развалились, оставим после себя дележку вилок и ложек, алименты и искалеченные психики.
эта история должна быть осознанной.
в нулевых и в десятых люди пожили более менее нормально и бум рождаемости, в садик не устроишь.
сейчас все на паузе, особенно молодёжь.
зайдите в магазин или возьмите в руки квиток за коммуналку и сравните с расчеткой с работы.
поэтому предложение главы департамента, мягко говоря не в кассу.
это вот прямо если мягко.
11:40:10 31-01-2025
Что, голые вечеринки легализуют уже в школе?
12:11:30 31-01-2025
поэтому предложение главы департамента, мягко говоря не в кассу.
это вот прямо если мягко.----- наоборот, очень даже в кассу, увы. Много школьники о коммуналке, тещах и свекровях думают? Наделают вам внучков, вот и ... скажем так. водитесь с ними. Дети 90х это ягодки по сравнению с сегодняшними диточками будут.
12:41:34 31-01-2025
Гость (12:11:30 31-01-2025) поэтому предложение главы департамента, мягко говоря не в ка...
двадцать лет Сережа Жуков поет про подростковые потрахушки, по случаю 18летия. кто там еще? - пропаганда, акула, краски, много их,кто быть хедлайнерами дискотек 90х и нулевых, которые предлагают сейчас романтизировать.
раньше это было нонсенсом, для школы, это старались не афишировать, и тем более этим не гордились.
сейчас все с ног на голову.
13:04:54 31-01-2025
О, мон амур... Но институт еще потом, какие амуры?
13:35:31 31-01-2025
Следующий шаг - создание резерваций для молодых, цель - примитивное размножение. Любовь, как вторичный продукт, запретить, оставить чистую механику, детей - в детдома, растить по шаблону: электрики, токари или швеи - кого там не хватает остро?
13:35:42 31-01-2025
Не дискотеки, а работа.. на картошке, свекле, хлопке, макулатура, пластиковый мусор и не только, стройотряды..
14:09:02 31-01-2025
dok_CФ (13:35:42 31-01-2025) Не дискотеки, а работа.. на картошке, свекле, хлопке, макула... А может, школьники и студенты все-таки учиться будут?.. Ну так, на всякий пожарный - вроде у нас школы и вузы это не работные дома, они для учебы придуманы. Либо тогда уже закройте эти школы и вузы нафиг, и по лагерям деток - вот там что скажут, то и будут делать. Скажут размножаться - и как миленькие размножатся.
20:24:42 31-01-2025
Боже, отстаньте уже от детей и людей вообще. Какой ужас, дискотеки в школе для поднятия демографии! Вы совсем с ума сошли? Может и замуж с 14 сразу выдавать, без спроса? Просто кошмар, остановите землю...
03:15:46 01-02-2025
Поколение ЕГЭ перевозбудилось от того, что им не предоставили несколько вариантов ответов, поэтому из них повалила чернуха. Думаю, что если подростки будут иметь возможность открыто и свободно провести где-то время, причём под присмотром взрослых, то они точно не полезут в подвалы и на чердаки.
А если серьёзно, то проблемой сегодняшнего дня является количество разводов, которое почти сравнялось с количеством браков. Возникает вопрос отчего, думаю, что все согласятся с тем, что главной причиной является то, что супруги перед браком плохо изучили друг друга. Школьные годы, кроме всего прочего, являются тем периодом, когда подростки очень хорошо могут изучить друг друга. Думаю, что среди читателей сайта есть такие, которые знают примеры браков после школьных отношений, они не дадут соврать, что такие браки являются наиболее крепкими и устойчивыми.
Так что, если хотите счастья своим детям, вспомните лозунг из драмы с Хабенским "Счастье не за горами", оно рядом, просто на него надо более внимательно посмотреть, очень жаль, что для того, что бы это понять мальчишкам и девчонкам приходится пройти и Крым и рым, а потом с разорванными в клочья нервами и здоровьем пытаться построить семью с первыми встречными. Результат мы уже знаем.
13:27:29 01-02-2025
Гость (03:15:46 01-02-2025) Поколение ЕГЭ перевозбудилось от того, что им не предоставил... Что? Счастье рядом? То есть вы предлагаете выбирать из тех, кто есть только в школе? Это вообще не свобода выбора, это называется загнали в рамки. Может настоящая любовь в другом городе или ещё где то, а вы предлагаете брать, что дают и будет крепкий брак. Дааааааа