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В Минспорте заявили, что более 100 российских спортсменов сменили гражданство

Некоторые атлеты при переходе в другое гражданство возмещают средства, затраченные на их подготовку

06 сентября 2023, 22:22, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Министерстве спорта РФ назвали общее число спортсменов, которые сменили гражданство. Как сообщает ТАСС, среди олимпийских видов спорта паспорт другой страны получили 55 спортсменов.

"Если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100", – заявил замглавы ведомства Алексей Морозов. 

Заместитель министра добавил, что некоторые спортсмены при переходе в другое гражданство возмещают средства, затраченные на их подготовку.

Напомним, что в марте 2023 года МОК разрешил допускать к соревнованиям под нейтральным флагом россиян и белорусов, которые не поддержали спецоперацию на Украине. При этом окончательное решение принимают спортивные федерации. Также МОК не допустил к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами или органами безопасности своих стран. 

Политика Спорт

Комментарии 10

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мазафака

00:15:44 07-09-2023

Пущай валят, нафик не нужны такие патриоты. Гнилоусты. Вот Карякин - достойный спортсмен

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Гость

08:06:29 07-09-2023

мазафака (00:15:44 07-09-2023) Пущай валят, нафик не нужны такие патриоты. Гнилоусты. Вот К... Патриот нкогда не скажет пусть валят.

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Гога

08:16:08 07-09-2023

Гость (08:06:29 07-09-2023) Патриот нкогда не скажет пусть валят. ... А что скажет PATRIOT?

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Гость

10:12:18 07-09-2023

Патриот скажет, страну покидет цвет нации, это катастрофа, сегодня, это спортсмены, завтра, это тренера, которые будут учить новые поколения, это наше будущее развитие, а оно утекает из страны ускоренными темпами.

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Гость

07:48:34 07-09-2023

100 предателей?

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Гость

09:11:16 07-09-2023

Бог судья этим спортсменам.

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Гость

16:22:18 07-09-2023

Гость (09:11:16 07-09-2023) Бог судья этим спортсменам.... БОГА НЕТ!

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Гость

09:29:58 07-09-2023

Молодцы у кого хватило ума и возможностей. Предателями их называют не от большого ума. Жизнь одна и если ты посвятил её спорту, глупо идти работать физруком в школу вместо карьеры на международном уровне. Из-за чьих то безосновательных амбиций

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Гость

10:20:15 07-09-2023

Истинные патриоты, как и Кабаева, то конституцию принимаем, то открещеваемся.......есть с кого пример брать

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Лев Борисыч

14:32:37 07-09-2023

А стране то нужны эти спортсмены были...?!

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