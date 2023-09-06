В Минспорте заявили, что более 100 российских спортсменов сменили гражданство
Некоторые атлеты при переходе в другое гражданство возмещают средства, затраченные на их подготовку
06 сентября 2023, 22:22, ИА Амител
В Министерстве спорта РФ назвали общее число спортсменов, которые сменили гражданство. Как сообщает ТАСС, среди олимпийских видов спорта паспорт другой страны получили 55 спортсменов.
"Если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100", – заявил замглавы ведомства Алексей Морозов.
Заместитель министра добавил, что некоторые спортсмены при переходе в другое гражданство возмещают средства, затраченные на их подготовку.
Напомним, что в марте 2023 года МОК разрешил допускать к соревнованиям под нейтральным флагом россиян и белорусов, которые не поддержали спецоперацию на Украине. При этом окончательное решение принимают спортивные федерации. Также МОК не допустил к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами или органами безопасности своих стран.
00:15:44 07-09-2023
Пущай валят, нафик не нужны такие патриоты. Гнилоусты. Вот Карякин - достойный спортсмен
08:06:29 07-09-2023
мазафака (00:15:44 07-09-2023) Пущай валят, нафик не нужны такие патриоты. Гнилоусты. Вот К... Патриот нкогда не скажет пусть валят.
08:16:08 07-09-2023
Гость (08:06:29 07-09-2023) Патриот нкогда не скажет пусть валят. ... А что скажет PATRIOT?
10:12:18 07-09-2023
Патриот скажет, страну покидет цвет нации, это катастрофа, сегодня, это спортсмены, завтра, это тренера, которые будут учить новые поколения, это наше будущее развитие, а оно утекает из страны ускоренными темпами.
07:48:34 07-09-2023
100 предателей?
09:11:16 07-09-2023
Бог судья этим спортсменам.
16:22:18 07-09-2023
Гость (09:11:16 07-09-2023) Бог судья этим спортсменам.... БОГА НЕТ!
09:29:58 07-09-2023
Молодцы у кого хватило ума и возможностей. Предателями их называют не от большого ума. Жизнь одна и если ты посвятил её спорту, глупо идти работать физруком в школу вместо карьеры на международном уровне. Из-за чьих то безосновательных амбиций
10:20:15 07-09-2023
Истинные патриоты, как и Кабаева, то конституцию принимаем, то открещеваемся.......есть с кого пример брать
14:32:37 07-09-2023
А стране то нужны эти спортсмены были...?!