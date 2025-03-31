В Минстрое пояснили, зачем в Алтайском крае повысили собираемость средств на капремонт.

По словам главы регионального ведомства Ивана Гилева, изменения позволят приблизить тарифы к экономически обоснованным

31 марта 2025, 08:14, ИА Амител

Ремонт дома на пр. Ленина, 67а / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае собираемость средств на капремонт жилья вырастет на 10%. Соответствующий закон приняли сразу в двух чтениях на прошедшей сессии АКЗС. Он коснется домов, где фонд на такие траты формируется на специальных счетах. Размер взносов на них увеличили с 50 до 60%.

Как сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, эксперты отмечают: закон окончательно делает регионального оператора "общим котлом" – основным способом скопить деньги на ремонт многоэтажки. По мнению руководителя краевого Минстроя Ивана Гилева, закон позволит приблизить тарифы к экономически обоснованной величине и собрать нужную сумму на новые крыши, трубы и фасады.

"Сегодня более трех тысяч домов уже отремонтированы, люди пытаются попасть в следующий ремонт в программу. За счет этих мероприятий реализованы практически все лифты, которые есть в фонде капитального ремонта. Работа проведена огромная и ее люди видят и воспринимают", – сказал Гилев.

Министр добавил, что плата должна соответствовать реалиям текущего дня. Он отметил, что, по сути, она не повышается, а сохраняется "на уровне действующего индекса уровня цен".