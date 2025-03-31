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В Минстрое пояснили, зачем в Алтайском крае повысили собираемость средств на капремонт

По словам главы регионального ведомства Ивана Гилева, изменения позволят приблизить тарифы к экономически обоснованным

31 марта 2025, 08:14, ИА Амител

Ремонт дома на пр. Ленина, 67а / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Ремонт дома на пр. Ленина, 67а / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае собираемость средств на капремонт жилья вырастет на 10%. Соответствующий закон приняли сразу в двух чтениях на прошедшей сессии АКЗС. Он коснется домов, где фонд на такие траты формируется на специальных счетах. Размер взносов на них увеличили с 50 до 60%. 

Как сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, эксперты отмечают: закон окончательно делает регионального оператора "общим котлом" – основным способом скопить деньги на ремонт многоэтажки. По мнению руководителя краевого Минстроя Ивана Гилева, закон позволит приблизить тарифы к экономически обоснованной величине и собрать нужную сумму на новые крыши, трубы и фасады.

"Сегодня более трех тысяч домов уже отремонтированы, люди пытаются попасть в следующий ремонт в программу. За счет этих мероприятий реализованы практически все лифты, которые есть в фонде капитального ремонта. Работа проведена огромная и ее люди видят и воспринимают", – сказал Гилев.

Министр добавил, что плата должна соответствовать реалиям текущего дня. Он отметил, что, по сути, она не повышается, а сохраняется "на уровне действующего индекса уровня цен".

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

Алтайский край Бизнес FM Барнаул
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Комментарии 19

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Гость

08:33:45 31-03-2025

Получается, что экономически обоснованный тариф был 50% от действующего, а мы всё время платим по двойному. А почему на замену лифтов, которым более 25 лет, просят единовременно скинуться по 80-100 тысяч с квартиры, когда у Минстроя оказывается их меняют по программе капитального ремонта. Привирает кто-то однако...

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Гость

09:05:12 31-03-2025

Гость (08:33:45 31-03-2025) Получается, что экономически обоснованный тариф был 50% от д...
"люди пытаются попасть в следующий ремонт в программу". Да уж, напомнило Леню Голубкова, он тоже увеличивал вложения в МММ. А министр наверное не знает, что программа была расписана для всех многоквартирников года до 2036 или далее и попасть в неё ещё то попадалово

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Гость

08:45:20 31-03-2025

Реалиям сегодняшнего дня, да будет известно министру, должна соответствовать не только плата, но и зарплата, а она не только не растёт с учётом инфляции, даже падает. Нет ни одного положительного отзыва от людей в чьих домах проведён ремонт, за то много жалоб на некачественный ремонт, после которого стало хуже чем было до него. Как то сказка сказывается не очень гладко.

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Кхм...

09:08:24 31-03-2025

В Минстрое пояснили, зачем в Алтайском крае повысили собираемость средств на капремонт.
"Деньги очень нужны", — сказал Гилев.
🤣

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Гость

09:14:32 31-03-2025

Как можно законом повысить собираемость средств на капремонт, это обязанность каждого собственника жилья платить?
Получается, что часть собственников не платят, а остальные платят за себя и за "товарищей" по завышенному тарифу.

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Гость

09:35:28 31-03-2025

позволит приблизить тарифы к экономически обоснованной величине и собрать нужную сумму Господин министр наверное считает , что его слова обращены к аудитории которая не понимает сколько стоит ремонт крыши и полная замена лифта. Зачем людям пытаться попасть в следующий ремонт в программу если все эти программы составлены для реальных домов с назревшими проблемами? Или таких программ на каждый случай отдельно принято?. По городу одно и видно , что ремонт крыш и проводят ? Замена лифтов это история которая сейчас в первостепенном значении у Р.О .а посчитайте во сколько реально обойдётся эта" забота" на квартиру если платить вы за неё будете до 2043 года?

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Элен без ребят

10:16:23 31-03-2025

иногда ремонтируются дома, которые еще могли подождать, а памятники архитектуры, которые рассыпаются на глазах и уже стали опасны для прохожих, никто не собирается ремонтировать в ближайшие 10 лет и то, там ремонт без фасадов, а только коммуникации, которые жители уже давно поменяли за свой счет! цены ужас! в любой частной конторе в разы дешевле!! какое экономическое обоснование?

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Гость

10:28:47 31-03-2025

Элен без ребят (10:16:23 31-03-2025) иногда ремонтируются дома, которые еще могли подождать, а па...
В частной конторе не только дешевле, но и качественнее. А через регионального оператора сплошной схематоз с откатами никогда не позволят проводить работы качественно по адекватной стоимости.

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Гость

10:45:21 31-03-2025

Элен без ребят (10:16:23 31-03-2025) иногда ремонтируются дома, которые еще могли подождать, а па... Мы в хрущевке не можем по капремонту заменить 60-летние подъездные окна (что часть фасада) и внутреннюю дверь подъезда, так решили местные депутаты. Зато будем платить по 12 000р в год на замену лифтов в более молодых домах. Хитро придумано! А сами жить в разрухе. Или как в прошлом году сделали козырьки над входами в подъезды за свой счет, якобы собственники проголосовали, что не хотят пользоваться капремонтными деньгами, а только платить и платить чужому дяде.

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Гость

12:20:46 31-03-2025

Ты виноват лишь в том ,что хочется мне кушать

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Гость

12:56:38 31-03-2025

Вспомните притчу , как один мужик двух генералов прокормил, ну ладно не генералов так министров и не двоих а одного в двух лицах . Так разве народ его не прокормит ?

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.....

14:46:03 31-03-2025

Китайсы строят хороший дом из качественных материалов.Срок службы-50 лет...Никаких сборов на ремонт нет-отслужил 50 лет-снесли построили другой...И цена квадрата ниже...

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Musik

14:53:02 31-03-2025

..... (14:46:03 31-03-2025) Китайсы строят хороший дом из качественных материалов.Срок с... вы ценник м2 в шанхае видели?

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Musik

15:00:25 31-03-2025

площадь таких апартаментов составляет 122 кв. м...
Стоимость апартаментов составляет всего 564 768 долларов, что по меркам Китая, считается не сильно большой стоимостью.
...
берлинский/лондонский прайс.

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Гость

17:11:52 31-03-2025

дом построили 60 лет назад, он не дождётся капремонта, под снос пойдёт раньше.

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Гость

17:43:45 31-03-2025

вчера с дома где библиотека крупской на меня упала штукатурка, хороший такой кусок

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Гость

22:21:59 31-03-2025

Все дома 50-60-х годов, где сверху идет подача тепла разрушается и причина банальна. На крышах нарушена изоляция труб с отоплением и сделали это УК специально. Прокуратуре давно пора разобраться кто это сделал и зачем? А все просто - в зимний период нарушен тем температурный режим и на крышах образуется лед. Крыша долбят, дырявят специально. Крыша начинает протекать, отваливается штукатурка. Вот и дом готов к сносу. А на его месте построим очередной муравейник. Что это у нас не понимают власти хотя бы на уровне руководителей района и города. Зачем нам в городе прокуратура? Я уж молчу по специалистам администраций района и города - у них мышление на уровне тик-токов. Главе города пора отвечать за город. Центр города по Ленинскому похож на бомжатник, главе города не стыдно?

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Горожанин.

06:52:21 01-04-2025

На фото дом, где идет капремонт.А вы зайдите во двор.Вот где любопытно.Строительный мусор с прошлого года не вывозился.От детской площадки и островка зелени остался "жалкий плач".

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Гость

12:38:39 01-04-2025

О каком городе Вы все пишите? Неужели это про Барнаул ? да не может такого быть ! Барнаул это же город сад , город с богатой историей город где администрация делает всё для людей. Не благодарные люди.

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