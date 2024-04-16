В Минтрансе Алтайского края назвали срок начала пассажирской навигации на Оби

Теплоходы отправятся в свои первые в этом сезоне рейсы уже в конце апреля

16 апреля 2024, 20:35, ИА Амител

Теплоход на Оби / Фото: amic.ru

Пассажирскую навигацию на Оби в Барнауле планируют начать уже 26 апреля. Об этом заявили в пресс-службе Минтранса Алтайского края.

Перевозить пассажиров будут по трем социально значимым маршрутам: Барнаул – Рассказиха, Барнаул – Бобровка, Барнаул – Кокуйское. Кроме того, речной порт запустит прогулочные рейсы.

"Сейчас для обеспечения безопасного движения судов выставляются береговые и плавучие знаки, ведутся промеры глубин от одного берега до другого. Обстановочные бригады работают по рекам Бия, Катунь и Обь", – добавили в ведомстве. Всего, по оценкам властей, в 2024 году водный транспорт перевезет по меньшей мере 1,2 млн тонн грузов. Также в этом сезоне работу начнет новый земснаряд "Евгений Плескевич", который займется дноуглубительными работами.