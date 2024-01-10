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В Минздраве заявили о снижении заболеваемости гриппом, ковидом и ОРВИ

Однако эпидсезон продолжается и дальнейшего прироста исключать нельзя, заявил внештатный специалист Владимир Чуланов

10 января 2024, 15:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Эпидсезон по гриппу, ковиду и ОРВИ соответствует норме, рассказал агентству РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.

По его данным, на первой неделе 2024 года наблюдалось снижение числа случаев этих заболеваний в сравнении с последней неделей 2023-го. "В целом ситуация в этом эпидсезоне соответствует нормальной картине", – подчеркнул Чуланов.

Однако в дальнейшем прирост заболеваемости респираторными инфекциями исключать нельзя, так как эпидсезон продолжается, добавил специалист.

Здоровье ОРВИ и грипп

Комментарии 2

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Гость

15:15:11 10-01-2024

интересно!?, вчера писали, сто в России началась тридемия гриппа, ОРВИ и COVID-19, сегодня уже снижение, очень интересно!!!

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Гость

15:53:33 10-01-2024

статистика она такая . по всей стране растет. в АК снижается. можем , когда захотим

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