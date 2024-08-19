В африканских странах с начала года заразились тысячи людей

19 августа 2024, 15:23, ИА Амител

Медик в лаборатории / Фото: amic.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила быстрое распространение оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией в общественном здравоохранении международного уровня. Тревогу специалистов вызывает то, что это уже вторая крупная вспышка за последние два года.

Рассказываем, что такое оспа обезьян, чем она опасна и может ли вызвать новую пандемию, как это было с COVID-19.

1 Что за вспышка обезьяньей оспы происходит в Африке? Вспышка обезьяньей оспы в 2024 году происходит в Демократической Республике Конго. По данным ВОЗ, с начала года там заболел более 15 тысяч человек. Это больше, чем за весь 2023-й. За этот же период в стране скончалось 537 пациентов с обезьяньей оспой. Особую тревогу организации вызывает то, что вирус начали выявлять уже и в соседних странах. Так, оспу уже обнаружили в Бурунди, Кении, Руанде и Уганде. Также специалисты отмечали, что реальное количество заболевших может быть намного больше: ведь протестировать можно далеко не всех.

2 Что такое оспа обезьян? Этот вирус стал известен науке еще в середине прошлого века. В 1958-м ученые выделили вирус и выяснили, что он очень похож по симптомам на натуральную оспу. Тогда заболевание выявили у макак-крабоедов, из-за чего его и назвали оспой обезьян. Хотя затем специалисты пришли к выводу, что первые носители возбудителя - грызуны, а не обезьяны. В 1970-м оспу обезьян впервые выявили у человека - это был ребенок из Демократической Республики Конго. С тех пор заболевание регулярно выявляют в африканских государствах. Но большие вспышки стали фиксировать лишь в последние годы.

3 Насколько опасна эта болезнь? Вопрос пока довольно спорный. Многие пациенты переносят этот вирус в легкой форме. Но есть и случаи, когда оспа обезьян вызывает серьезные осложнения. Например, на фоне заболевания может развиться бронхопневмония. Она характеризуется очень высокой температурой до 39-40 градусов. При этом у пациента наблюдается сильная одышка, а также кашель с мокротой и болью в грудной клетке. Еще одно опасное осложнение - сепсис (общее заражение крови). При этом заболевании у человека наблюдаются резкие скачки температуры, слабость и одышка, усиливается потоотделение, учащаются пульс и сердцебиение. Если больного не лечить, может развиться полиорганная недостаточность, которая может закончиться смертью. Также оспа обезьян может привести к развитию энцефалита. Это заболевание способно вызвать паралич и даже кому, что тоже зачастую заканчивается летальным исходом. Случается, что у перенесших оспу обезьян возникает инфекция роговицы. В редких случаях заболевание может привести к потере зрения.

4 Правда ли, что оспа обезьян смертельна? Оспа обезьян действительно может привести к смерти пациента. Но о том, насколько это летальное заболевание, специалисты пока спорят. Долгое время считалось, что два существующих подвида вируса обладают летальностью 3% и 10%. Но во время последней большой вспышке ученые проанализировали уровень летальности и выяснили, что он был гораздо меньше - около 0,3%. Возможно, дело в том, что ранее многие случаи заболевания просто не выявлялись, предположил в беседе с РБК директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. "Скорее всего, это связано с тем, что в регионах, где ранее циркулировал вирус, в странах Африки, легкие случаи просто не фиксировались, потому что люди не обращались к врачу, соответственно, выборка была неинформативной. Таким образом, летальность значительно ниже, чем в общем описана в учебниках, но все равно достаточно значительная, чтобы это заболевание вызывало тревогу", - передает его слова РБК

5 Какие симптомы у оспы обезьян? Первые симптомы включают в себя лихорадку, головные и мышечные боли, усталость, озноб и увеличение лимфатических узлов. Затем на всем теле появляется сыпь. Проходя через различные стадии, сыпь превращается в струпья, которые позже отпадают. В легких случаях болезнь проходит сама по себе за 14-21 день, сообщили в Роспотребнадзоре. Тяжелее оспу обезьян переносят дети, беременные и люди с ослабленным иммунитетом.

6 Как передается оспа обезьян? Контактным путем. Известно, что оспа обезьян может передаваться как от животных к человеку (например, от приматов и грызунов), так и от человека к человеку. Заразиться можно через близкие контакты - прикосновения, поцелуи, укусы, половые контакты. Кроме того, подхватить оспу можно и через зараженные предметы: одежду, постельное белье, иглы. "Обезьянья оспа намного менее заразная, чем, скажем, грипп или COVID-19. Как правило, требуется довольно интенсивный непосредственный контакт, вирус может также передаваться через биологические жидкости, но редко и неэффективно, или же при контакте с зараженными предметами, например постельным бельем или полотенцем", — рассказал в беседе с РБК исследователь Лукашев. Также сообщается, что во время предыдущей вспышке наибольшее количество передач болезни происходило через однополые сексуальные контакты. При этом специалисты отмечают, что неважно, был ли контакт защищенным - вирус все равно передается.

7 Почему ВОЗ бьет тревогу из-за оспы обезьян? Потому что это уже вторая вспышка за последние два года. В 2022-м, когда был первый всплеск, оспа обезьян даже вышла за пределы Африки. Заболевание выявили в США, Европе и Центральной Азии. Тогда ВОЗ также объявляла вспышку чрезвычайной ситуацией международного уровня. То, как быстро распространяется вирус, вызывает беспокойство специалистов.

8 Есть ли заболевшие оспой обезьян в России? За две последние вспышки в России выявили три случая. В 2022-м оспу обезьян обнаружили у молодого человека, вернувшегося из Европы. А в начале 2024-го болезнь дигностировали у двух туристов, которые вернулись из Китая. В целом эксперты невысоко оценивают вероятность, что оспа обезьян получит широкое распространение в России. Как пояснили в Роспотребнадзоре, вирус привык обитать в тропической среде. Кроме того, в нашей стране действуют достаточные меры безопасности, чтобы избежать вспышки.