В "Мисти Парке" прошел "День Добра" для 300 детей из благотворительных фондов

Игры, мастер-классы и встреча с Дедом Морозом подарили ребятам незабываемый праздник

20 января 2025, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFFug6n4

"День Добра" в "Мисти Парке" / Фото предоставлено компанией

15 января в "Мисти Парке", одном из любимых мест отдыха горожан, раздался звонкий смех. Там прошла яркая и душевная благотворительная акция "День Добра", собравшая почти 300 детей из различных благотворительных фондов и организаций соцзащиты. Среди участников – воспитанники Барнаульского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, подопечные Государственного фонда поддержки участников СВО и благотворительного фонда "Облака".

День был наполнен увлекательными играми, мастер-классами и веселыми конкурсами, которые создали для ребят атмосферу настоящего волшебства. Каждый ребенок смог почувствовать себя особенным, окруженным вниманием и заботой. А в финале яркого анимационного шоу дети встретились с Дедом Морозом.

"День Добра" в "Мисти Парке" / Фото предоставлены компанией

"День Добра" – это не просто разовое мероприятие, а важная часть миссии "Мисти Парка", отметил руководитель парка Павел Мозалевский.

"Мы очень рады, что в первом "Дне Добра" в Барнауле приняло участие так много детей. Для нас важно дарить им радость и возможность провести время с пользой и удовольствием. Каждый год мы проводим более 50 "Дней Добра" во всех городах, где располагаются наши парки. Мы верим, что эта традиция будет объединять все больше семей, организаций и фондов, и вместе мы сможем подарить счастливые дни все большему и большему количеству детей", – сказал Павел Мозалевский.Он также подчеркнул, что компания поддерживает льготные категории граждан, предоставляя скидки и бесплатные билеты для детей участников СВО, из многодетных семей и детей с особенностями развития.

Участники акции выразили огромную благодарность всем, кто поддержал это событие: волонтерам и сотрудникам парка, которые помогли создать теплый и незабываемый праздник. "День Добра" стал важным напоминанием о том, как много может значить помощь и доброта для тех, кто в этом нуждается.

"Мисти Парк"

Адрес: Барнаул, ТРЦ "Весна"​, ул. Малахова, 86в​, 2 этаж

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