В Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе рядом с Россией

Самый близкий к России очаг находится в аймаке Увс, который граничит с Тувой. Там российские и монгольские эпидемиологи отметили увеличение активности заболевания еще в прошлом году

23 июня 2023, 18:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Монголии обнаружили 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в Национальном центре изучения зоонозных инфекций Монголии, очаги находятся в 17 аймаках. В зоне повышенного риска – западные регионы на границе РФ и КНР. Там ежегодно фиксируются случаи заражения людей чумой.

Самый близкий к России очаг находится в аймаке Увс, он граничит с Тувой. Там российские и монгольские эпидемиологи отметили увеличение активности заболевания еще в прошлом году.

Напомним, что в России с 2017 года не было зафиксировано случаев заражения чумой. До этого они фиксировали в Республике Алтай, где есть естественный высокогорный очаг.