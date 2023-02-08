В Москве арестовали "бриллиантовую королеву" за мошенничество на 191 млн рублей

По предварительным данным, от действий женщины пострадали восемь человек

08 февраля 2023, 23:23, ИА Амител

Фото: t.me/moscowproc

В Москве 37-летнюю предпринимательницу отправили под домашний арест за восемь эпизодов мошенничества, сообщает столичная прокуратура в своём Telegram-канале.

"Обвиняемая, являясь, в том числе, генеральным директором организации, занимающейся реализацией ювелирных изделий и драгоценных камней, обманным путём получала от знакомых деньги под предлогом реализации ювелирных изделий, не исполняя взятые на себя обязательства, присваивала полученные суммы", – рассказали в ведомстве.

Предварительно, от действий женщины пострадали восемь человек. Общий ущерб превысил 191 млн рублей.

Как уточняет Life, речь идёт о владелице ювелирного бренда Darvol. РЕН ТВ сообщает, что ещё в сентябре 2022 года бизнесвумен обвинили в аферах с бриллиантами.