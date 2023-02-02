В Москве арестовали россиянина по делу о госизмене

Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ

02 февраля 2023, 21:24, ИА Амител

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Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения гражданину России по фамилии Пешков по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Подсудимый арестован по ходатайству следователя Федеральной службы безопасности, ему вменяют совершение преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ ("Государственная измена").

Поскольку дело проходит под грифом "совершенно секретно", детали дела не раскрываются для общественности.