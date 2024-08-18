В Москве десяткам мигрантов вручили повестки в военкомат
В ходе рейдов полицейские и следователи проверяли соблюдение законодательства бывшими иностранцами
18 августа 2024, 20:55, ИА Амител
Сотрудники военного следственного управления Следкома совместно с УВД по Восточному административному округу Москвы провели рейд по выявлению фактор незаконной миграции. Об этом сообщает "Ъ".
Полицейские и следователи проверяли соблюдение законодательства бывшими мигрантами. Проверки проходили у метро "Щелковская", овощебазе и в хостелах. Нескольким десяткам "новых" россиян вручили повестки о явке для постановки на воинский учет.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал закон о возможном лишении иностранцев приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на воинский учет. На фоне этого спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить документ о постановке на воинский учет иностранцев одновременно с получением российского паспорта.
22:47:32 18-08-2024
Смешная новость - счет на десятки пошел!
23:14:55 18-08-2024
Щас победим ?
07:55:30 19-08-2024
десяткам мигрантов --- ладно хотя бы сотням
10:17:25 19-08-2024
Гость (07:55:30 19-08-2024) десяткам мигрантов --- ладно хотя бы сотням... Опять дворы некому будет мести и стройки встанут?
11:29:10 19-08-2024
Гость (10:17:25 19-08-2024) Опять дворы некому будет мести и стройки встанут?... ничего без них не остановится, они за пособиями сюда едут , а не работать . у нас в барнауле ни одного дворника мигранта не видела ..
11:27:45 19-08-2024
ну вручили и что? Они чхать хотели на все наши устои и положения и тем более на закон. Какая смысловая нагрузка что встанут они на учет? Воевать пойдут за новую родину??? Они понимают только силу. А мы все их уговариваем да приглашаем. За пособиями только не надо уговаривать приходить. Чернобородые со своими заматашками первые бегут оформлять на своих бесконечных личинок
11:47:40 19-08-2024
Их там миллионы. Нашли десяток. Остальные откупились?
11:56:18 19-08-2024
Политика некоторых сотрудников, сейчас скажу, каких, строительных компаний привела к тому, что русские строители, хорошие, непьющие и порядочные, вынуждены ездить по вахтам. Дело в том, что в любую строительную компанию требуются рабочие. Приезжает орава из Средней Азии, у них есть свой командир, который "продаёт" строительной компании работников. При этом этот командир постоянно договаривается с прорабами за взятку о том, чтобы "его" бригада получала самые высокооплачиваемые работы. К чему уже привела такая политика- гости с юга, вынудившие местных строителей разбежаться кто куда, держат за яйца строительные компании, угрожая уходом в случае, если не "добавят"... при этом, гости ведут себя крайне нагло и вызывающе- не убирают за собой мусор, работают шаляй-валяй, на справедливую критику обижаются, как кисейные барышни, зная, что у него кончились саморезы вечером, названивают утром следующего дня, что, дескать, "работать не можем", делая одно дело может запросто испортить чужую работу... Всё это я знаю доподлинно, поскольку с этим не так давно столкнулся. Это гоблины, их гнать надо!
12:10:02 19-08-2024
И да, несколько лет назат на амике ломали копья на тему- "кто они, гости с юга?" - друзья и братья по оружию или чуждые элементы? Так вот- в СССР они были друзьями и братьями, а сейчас их мозги промыты настолько, что они не знают, что мы с ними в одной стране жили! Предмет национальной гордости - Шевроле Кобальт, собранный в Узбекистане, а то, что в Ташкенте самолёты строили для них открытие века...