В Москве десяткам мигрантов вручили повестки в военкомат

В ходе рейдов полицейские и следователи проверяли соблюдение законодательства бывшими иностранцами

18 августа 2024, 20:55, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Сотрудники военного следственного управления Следкома совместно с УВД по Восточному административному округу Москвы провели рейд по выявлению фактор незаконной миграции. Об этом сообщает "Ъ".

Полицейские и следователи проверяли соблюдение законодательства бывшими мигрантами. Проверки проходили у метро "Щелковская", овощебазе и в хостелах. Нескольким десяткам "новых" россиян вручили повестки о явке для постановки на воинский учет.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал закон о возможном лишении иностранцев приобретенного российского гражданства в случае отказа встать на воинский учет. На фоне этого спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить документ о постановке на воинский учет иностранцев одновременно с получением российского паспорта.