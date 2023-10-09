В Москве домработница обокрала дочь актера Дмитрия Назарова* на 4 млн рублей
Девушка обратилась в полицию — укравшую деньги женщину разыскивают
09 октября 2023, 19:31, ИА Амител
В Москве домработница обокрала актрису и дочь актера Дмитрия Назарова* Арину. Как сообщает Telegram-канал Baza, в свой последний рабочий день она раскидала в жилье мусор и украла 4 млн рублей.
41-летняя Татьяна работала у Арины Назаровой в течение трех лет. Она доверяла уборщице и оставляла ей ключи. Однако 7 октября, вернувшись после работы, девушка обнаружила, что дом не убран – все уборочные принадлежности были разбросаны, а в спальне сильно сдвинута тумбочка, в которой лежали сбережения. Недосчиталась она 4 млн рублей.
Актриса попыталась дозвониться до уборщицы, но она выключила телефон. Девушка обратилась в полицию. Предприимчивую уборщицу разыскивают.
* Признан в России иноагентом
19:48:01 09-10-2023
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20:43:45 09-10-2023
Кем Дмитрий Назаров признан иноагентом ?
03:15:10 10-10-2023
Гость (20:43:45 09-10-2023) Кем Дмитрий Назаров признан иноагентом ? ... Да, действительно:кем признан иноагентам этот чудо человек? Надо про этот вопиющий случай написать в Спортлото.
00:42:17 10-10-2023
Ох и умнейшие люди здесь комментарии пишут, а сколько в них добра, просто диву даёшься.)
07:56:41 10-10-2023
Гость (00:42:17 10-10-2023) Ох и умнейшие люди здесь комментарии пишут, а сколько в них ... Себя имеешь ввиду?
07:58:47 10-10-2023
Грабь награбленное! Барыня. Самой в доме убраться-не по масти? Пусть быдло за нее ..овно разгребает? Ну-ну...
09:03:39 10-10-2023
Гость (07:58:47 10-10-2023) Грабь награбленное! Барыня. Самой в доме убраться-не по маст... Завидуйте МОЛЧА! А вор должен сидеть в тюрьме!
09:42:18 10-10-2023
А были ли вообще эти 4 миллиона ? Какие доказательства есть вообще их наличия кроме ее слов ?
11:34:39 10-10-2023
4 млн. в тумбочке. Ну-ну. "Храните деньги в сберегательной кассе".