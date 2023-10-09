В Москве домработница обокрала дочь актера Дмитрия Назарова* на 4 млн рублей

Девушка обратилась в полицию — укравшую деньги женщину разыскивают

09 октября 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Москве домработница обокрала актрису и дочь актера Дмитрия Назарова* Арину. Как сообщает Telegram-канал Baza, в свой последний рабочий день она раскидала в жилье мусор и украла 4 млн рублей.

41-летняя Татьяна работала у Арины Назаровой в течение трех лет. Она доверяла уборщице и оставляла ей ключи. Однако 7 октября, вернувшись после работы, девушка обнаружила, что дом не убран – все уборочные принадлежности были разбросаны, а в спальне сильно сдвинута тумбочка, в которой лежали сбережения. Недосчиталась она 4 млн рублей.

Актриса попыталась дозвониться до уборщицы, но она выключила телефон. Девушка обратилась в полицию. Предприимчивую уборщицу разыскивают.

* Признан в России иноагентом