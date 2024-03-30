В Москве эвакуировали бизнес-центр из-за записки с угрозой теракта

На месте работают правоохранители

30 марта 2024, 15:31, ИА Амител

Эвакуация в бизнес-центре "Ла-5" / Кадр: SHOT

В Москве из-за записки с угрозами эвакуировали работников и посетителей бизнес-центра "Ла-5", расположенного рядом с аэропортом Внуково.

Как сообщает SHOT, утром 30 марта охранники обнаружили в столе в МФЦ бумажку, на которой неизвестный написал, что он террорист и потребовал "по-хорошему уйти, иначе в живых не останетесь".

Находящихся в здании людей эвакуировали. На место прибыли полицейские и кинологи. Кто оставил послание с угрозами, пока неизвестно.

Агентству РИА Новости сотрудница центра сообщила, что "сейчас центр не работает, потому что проходит проверка из-за эвакуации".