В Москве эвакуировали бизнес-центр из-за записки с угрозой теракта
На месте работают правоохранители
30 марта 2024, 15:31, ИА Амител
Эвакуация в бизнес-центре "Ла-5" / Кадр: SHOT
В Москве из-за записки с угрозами эвакуировали работников и посетителей бизнес-центра "Ла-5", расположенного рядом с аэропортом Внуково.
Как сообщает SHOT, утром 30 марта охранники обнаружили в столе в МФЦ бумажку, на которой неизвестный написал, что он террорист и потребовал "по-хорошему уйти, иначе в живых не останетесь".
Находящихся в здании людей эвакуировали. На место прибыли полицейские и кинологи. Кто оставил послание с угрозами, пока неизвестно.
Агентству РИА Новости сотрудница центра сообщила, что "сейчас центр не работает, потому что проходит проверка из-за эвакуации".
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