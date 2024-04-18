В Москве иностранец убил мотоциклиста за замечание и скрылся на двух автомобилях

По словам соседей, нападавший обещал "устроить проблемы" и называл себя "вором в законе"

18 апреля 2024, 21:10, ИА Амител

Полиция, розыск / Фото: unsplash.com

В Москве гражданин Азербайджана убил мужчину, который поругался с ним из-за неправильной парковки его автомобиля. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, розыск подозреваемого и других участников драки продолжается, их снимки загрузили в систему распознавания лиц.

Конфликт произошел во дворе дома на улице Краснодарской. 24-летний Кирилл приехал в гости к своей невесте на мотоцикле, а на тротуаре возле подъезда стояла белая Camry. По информации Telegram-канала Shot, она принадлежала 21-летнему мигранту по имени Шахин, который находился в России без регистрации.

"На обратном пути Кирилл сделал замечание водителю "Тойоты", что парковаться на тротуаре и возле подъезда нельзя. В ответ Шахин начал кричать и возмущаться, что из-за мотоцикла он не мог уехать", – пишет канал. В результате мужчина ударил ножом мотоциклиста. Пострадавший скончался в больнице. Сам момент убийства попал на видео. По словам соседей, Шахин обещал "устроить проблемы" и называл себя "вором в законе".

Мужчина пытается скрыться. Сначала его заметили в черном BMW, который он бросил. Автомобиль принадлежит его брату. По информации РИА Новости, позднее фигурант пересел на "Жигули", его тоже уже обнаружили.