В Москве иностранец убил мотоциклиста за замечание и скрылся на двух автомобилях
По словам соседей, нападавший обещал "устроить проблемы" и называл себя "вором в законе"
18 апреля 2024, 21:10, ИА Амител
В Москве гражданин Азербайджана убил мужчину, который поругался с ним из-за неправильной парковки его автомобиля. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, розыск подозреваемого и других участников драки продолжается, их снимки загрузили в систему распознавания лиц.
Конфликт произошел во дворе дома на улице Краснодарской. 24-летний Кирилл приехал в гости к своей невесте на мотоцикле, а на тротуаре возле подъезда стояла белая Camry. По информации Telegram-канала Shot, она принадлежала 21-летнему мигранту по имени Шахин, который находился в России без регистрации.
"На обратном пути Кирилл сделал замечание водителю "Тойоты", что парковаться на тротуаре и возле подъезда нельзя. В ответ Шахин начал кричать и возмущаться, что из-за мотоцикла он не мог уехать", – пишет канал. В результате мужчина ударил ножом мотоциклиста. Пострадавший скончался в больнице. Сам момент убийства попал на видео. По словам соседей, Шахин обещал "устроить проблемы" и называл себя "вором в законе".
Мужчина пытается скрыться. Сначала его заметили в черном BMW, который он бросил. Автомобиль принадлежит его брату. По информации РИА Новости, позднее фигурант пересел на "Жигули", его тоже уже обнаружили.
21:38:36 18-04-2024
Если не позволяет здоровье или нет пистолета, зачем замечания делать ?
22:02:15 18-04-2024
Гнать отсюда поганой метлой
06:12:08 19-04-2024
Костя (22:02:15 18-04-2024) Гнать отсюда поганой метлой... Они как тараканы - во все щели. Находился незаконно, на машине более 100 штрафов. Тут не только он ответить должен.
07:09:24 19-04-2024
Гость (06:12:08 19-04-2024) Они как тараканы - во все щели. Находился незаконно, на маши... Ещё и равин из его синагоги ?
08:01:55 19-04-2024
из-за мотоцикла он не мог уехать --- походу Кирилл заблокировал выезд машины. Решил поучить. Это возможно если абсолютно уверен в своих силах. Походу переоценил. Можно было попробовать через полицию, быковать сейчас не всегда эффективно. Есть законные владельцы стволов и после быкования надо будет доказывать, что пулю получил незаконно. Может не получиться, если явно быковал. Есть уполномоченные органы, лучше через них
08:15:46 19-04-2024
Гость (08:01:55 19-04-2024) из-за мотоцикла он не мог уехать --- походу Кирилл заблокиро... Кирилл был нормальным(адекватным) человеком.Он же не знал, что этот азербайджанец,как говорил Жириновский, только недавно с деревьев слез.
09:38:07 19-04-2024
Гость (08:15:46 19-04-2024) Кирилл был нормальным(адекватным) человеком.Он же не знал, ч... Тогда тем более не нужно было закрывать выезд. Сейчас бы был жив и здоров.
09:55:54 19-04-2024
Гость (08:15:46 19-04-2024) Кирилл был нормальным(адекватным) человеком.Он же не знал, ч... Вот именно, не знал! Вы теперь хоть на его ошибках научитесь
08:26:08 19-04-2024
Гость (08:01:55 19-04-2024) из-за мотоцикла он не мог уехать --- походу Кирилл заблокиро... Как Вы описАли бывает только в сказках или в сериалах по НТВ
09:51:41 19-04-2024
Гость (08:01:55 19-04-2024) из-за мотоцикла он не мог уехать --- походу Кирилл заблокиро... К сожалению, многие только спустя годы (если не зажмурятся) и то не все, начинают догонять, что бушлатить не зная расклада - голимая шляпа.
10:54:16 19-04-2024
Гость (08:01:55 19-04-2024) из-за мотоцикла он не мог уехать --- походу Кирилл заблокиро... надо было камрюхе колеса подрезать
08:47:39 19-04-2024
Надеюсь его найду раньше чем менты. А потом менты найдут его, но уже без ушей.
09:24:38 19-04-2024
"Не нужно думать, что они плохие люди"... мда.
12:11:36 19-04-2024
Далеко не единичный случай. Но вы держитесь, пардон- терпите.
13:07:06 19-04-2024
"иностранец убил мотоциклиста за замечание и скрылся на двух автомобилях"
Сразу на двух?
Вот это иностранец!