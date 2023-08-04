В Москве подружки избили 12-летнюю школьницу
Также девочке брызнули в лицо перцовым баллончиком
04 августа 2023, 17:31, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Москве 12-летняя девочка попала в больницу после избиения подружками, полицейские проводят проверку, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По его данным, инцидент случился вечером 2 августа в Чертанове. Школьницы гуляли по улице и в один момент между ними вспыхнула ссора.
"В итоге подружки избили девочку и распылили в нее газовый баллончик", – рассказал собеседник и уточнил, что у пострадавшей, помимо побоев, также ожог роговицы.
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