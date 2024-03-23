В Москве прошло прощание с Василием Уткиным. Фоторепортаж amic.ru

Попрощаться с легендарным комментатором пришли тысячи человек

23 марта 2024, 18:15, ИА Амител

Церемония прощания с Василием Уткиным / Фото: amic.ru

В Москве состоялась церемония прощания со спортивным комментатором и журналистом Василием Уткиным, который умер 19 марта в возрасте 52 лет. Несмотря на теракт в "Крокус Сити Холле" и отмену массовых мероприятий, прощание с легендой российского телевидения прошло публично.

По словам корреспондента amic.ru, который посетил церемонию, перед входом в прощальный зал в Центральной клинической больнице при президенте России были огромные очереди. Проводить в последний путь комментатора пришли тысячи человек: родственники, друзья, коллеги, спортсмены и, конечно же, преданные фанаты: двери были открыты для всех желающих.

Как прошла церемония прощания – смотрите в нашем фоторепортаже.