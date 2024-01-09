В Москве сбили поэта Льва Рубинштейна

Он в тяжелом состоянии

09 января 2024, 08:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

76-летнего поэта Льва Рубинштейна сбили в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Он находится в тяжелом состоянии.

Как рассказал журналист Игорь Иртеньев, Рубинштейну сделали операцию. Подробности о характере его травм и серьезности полученных повреждений не уточняются.

Лев Рубинштейн – поэт, библиограф и эссеист, обозреватель, общественный деятель, журналист. Член Союза российских писателей (1991). Лауреат литературной премии "НОС-2012" за книгу "Знаки внимания".