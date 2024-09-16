В Москве школьник украл у бабушки драгоценности на 10 млн рублей ради клубов и казино
Женщина обратилась в полицию
16 сентября 2024, 07:44, ИА Амител
Украшения / Фото: pxhere.com
В Москве 17-летний парень украл у бабушки ювелирные украшения на 10 млн рублей, пишет Shot.
Пока никого не было дома, подросток собрал все драгоценности в рюкзак и отвез в ломбард.
Получив на руки солидную сумму, школьник играл в онлайн-казино и веселился в ночных клубах с друзьями до утра.
В итоге 70-летняя бабушка обвинила внука, что тот ее ограбил – это она узнала от его брата. Женщина обратилась в полицию.
08:39:00 16-09-2024
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10:22:30 16-09-2024
Красава - понял жизнь
Зачем бабке деньги - в гробу карманов нет
12:19:33 16-09-2024
17 лет, а какая безответственность!!!!!!!!!! вопросы к родителям! не участвующих в воспитании!!! а может порочный пример?
13:46:56 16-09-2024
Хаарооший уровень жизни в Москве. Пенсионеры шикуют.
17:24:58 16-09-2024
Вырастили сами. Ну так и.