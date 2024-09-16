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В Москве школьник украл у бабушки драгоценности на 10 млн рублей ради клубов и казино

Женщина обратилась в полицию

16 сентября 2024, 07:44, ИА Амител

Украшения / Фото: pxhere.com
Украшения / Фото: pxhere.com

В Москве 17-летний парень украл у бабушки ювелирные украшения на 10 млн рублей, пишет Shot.

Пока никого не было дома, подросток собрал все драгоценности в рюкзак и отвез в ломбард.

Получив на руки солидную сумму, школьник играл в онлайн-казино и веселился в ночных клубах с друзьями до утра.

В итоге 70-летняя бабушка обвинила внука, что тот ее ограбил – это она узнала от его брата. Женщина обратилась в полицию.

Москва Происшествия

Комментарии 5

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ВВП

08:39:00 16-09-2024

Зато сколько фото было от подростка в соц сетях. Все обзавидовались)

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Гость

10:22:30 16-09-2024

Красава - понял жизнь
Зачем бабке деньги - в гробу карманов нет

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Гость

12:19:33 16-09-2024

17 лет, а какая безответственность!!!!!!!!!! вопросы к родителям! не участвующих в воспитании!!! а может порочный пример?

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Гость

13:46:56 16-09-2024

Хаарооший уровень жизни в Москве. Пенсионеры шикуют.

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Musik

17:24:58 16-09-2024

Вырастили сами. Ну так и.

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