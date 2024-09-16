В Москве школьник украл у бабушки драгоценности на 10 млн рублей ради клубов и казино

Женщина обратилась в полицию

16 сентября 2024, 07:44, ИА Амител

Украшения / Фото: pxhere.com

В Москве 17-летний парень украл у бабушки ювелирные украшения на 10 млн рублей, пишет Shot.

Пока никого не было дома, подросток собрал все драгоценности в рюкзак и отвез в ломбард.

Получив на руки солидную сумму, школьник играл в онлайн-казино и веселился в ночных клубах с друзьями до утра.

В итоге 70-летняя бабушка обвинила внука, что тот ее ограбил – это она узнала от его брата. Женщина обратилась в полицию.