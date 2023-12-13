В Москве вандал отсек голову коня на горельефе "Парад Победы"

Другие фигуры не получили повреждений

13 декабря 2023, 21:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Неизвестный отсек голову коня на горельефе "Парад Победы" в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента, пострадал конь командующего парадом маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Другие фигуры не получили повреждений. В торговом центре "Охотный ряд" факт вандализма подтвердили.

"Неизвестно, кто, когда и зачем это сделал", – добавили в администрации.Напомним, что горельеф установили в память о Параде Победы 1945 года. Его открыли 3 сентября 2023 года у здания ТЦ "Охотный ряд". На нем изображены принимающий Парад Победы маршал Советского Союза Георгий Жуков и Рокоссовский.