НОВОСТИПроисшествия

В Москве вандал отсек голову коня на горельефе "Парад Победы"

Другие фигуры не получили повреждений

13 декабря 2023, 21:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Неизвестный отсек голову коня на горельефе "Парад Победы" в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента, пострадал конь командующего парадом маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Другие фигуры не получили повреждений. В торговом центре "Охотный ряд" факт вандализма подтвердили.

"Неизвестно, кто, когда и зачем это сделал", – добавили в администрации.Напомним, что горельеф установили в память о Параде Победы 1945 года. Его открыли 3 сентября 2023 года у здания ТЦ "Охотный ряд". На нем изображены принимающий Парад Победы маршал Советского Союза Георгий Жуков и Рокоссовский.

Москва Происшествия

Комментарии 2

Avatar Picture
Прохожий

03:22:51 14-12-2023

Бронза? В цветмет кто-то решил сдать...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:11:14 14-12-2023

пора уже отменять либеральный мораторий. совсем страх и совесть потеряли!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров