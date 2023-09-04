В Москве выразили недовольство заявлениями Пашиняна о России итальянским СМИ
По словам собеседника агентства, эти сообщения расценивают как "перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки"
04 сентября 2023, 20:34, ИА Амител
Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянским СМИ неприемлемы по тону – в Москве ими крайне недовольны. Как пишет ТАСС, об этом заявил дипломатический источник.
По словам собеседника агентства, эти сообщения "с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки". В частности, премьер указал на возможное отдаление России от Южного Кавказа.
"На самом деле Россию пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, причем используя Ереван как средство реализации данной цели. Россия как ближайший сосед и друг Армении покидать регион не намерена", – сказал источник, добавив, что это должна быть "улица с двусторонним движением".
Москва рассматривает отношения с Ереваном в сферах безопасности и экономики не как зависимость одной стороны от другой, а как равноправное, полезное и эффективное партнерство.
20:41:50 04-09-2023
Очередные надутые губы. Его пора убирать. Направить туда всех армян из России и пускай наведут там порядок уничтожив раз и навсегда армянский русофобский нацизм. А то куда не кинь взглядом по России то еврей то армянин то татарин то кавказец. Русских днем с огнем не сыщешь
11:34:11 05-09-2023
Гость (20:41:50 04-09-2023) Очередные надутые губы. Его пора убирать. Направить туда все... Это точно. Записываешься к врачам в Москве - из четырех доступных - ни одной русской фамилии.
21:11:06 04-09-2023
Нужно армян депортировать к горе Арарат, в Турцию.
03:46:17 05-09-2023
Куда Армения без России? Пиндосы последовательно идут к цели. Соросовский Пашинян может дел натворить... армяне не глупые, не должны допустить украину 2 у себя...
11:34:37 05-09-2023
Гость (03:46:17 05-09-2023) Куда Армения без России? Пиндосы последовательно идут к цели... Вот и посмотрим - глупые они или нет.