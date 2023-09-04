В Москве выразили недовольство заявлениями Пашиняна о России итальянским СМИ

По словам собеседника агентства, эти сообщения расценивают как "перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки"

04 сентября 2023, 20:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о России в интервью итальянским СМИ неприемлемы по тону – в Москве ими крайне недовольны. Как пишет ТАСС, об этом заявил дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, эти сообщения "с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки". В частности, премьер указал на возможное отдаление России от Южного Кавказа.

"На самом деле Россию пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, причем используя Ереван как средство реализации данной цели. Россия как ближайший сосед и друг Армении покидать регион не намерена", – сказал источник, добавив, что это должна быть "улица с двусторонним движением".

Москва рассматривает отношения с Ереваном в сферах безопасности и экономики не как зависимость одной стороны от другой, а как равноправное, полезное и эффективное партнерство.