Ведомство разъяснило, какие слова не стоит произносить, как обезопасить учетные записи и что делать, если есть ощущение подвоха

18 октября 2026, 11:34, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В столичном ГУ МВД России раскрыли рекомендации по защите от телефонных и онлайн‑мошенников. Как пишет ТАСС, полиция призывает россиян быть осторожнее в разговорах с незнакомыми людьми.

Так, не стоит произносить фразы "да", "подтверждаю", "согласен", а также называть свои фамилию, имя и отчество, поскольку злоумышленники могут записывать речь и видеоизображение, а затем преобразовывать их — поэтому любой разговор с неизвестным абонентом лучше свести к минимуму.

Для повышения безопасности специалисты ведомства советуют включить двухфакторную аутентификацию для учетных записей, отключить в мессенджерах автоматическую загрузку медиафайлов и установить на устройство антивирусную программу — это поможет снизить риск заражения вредоносным ПО через скачанные файлы.

"Чтобы убедиться в подлинности собеседника, рекомендуется задавать уточняющие вопросы, а при получении подозрительного сообщения — связаться с отправителем по уже известным и проверенным контактам", - указано в публикации.

Особое внимание в рекомендациях уделили правилам обращения со ссылками: не следует переходить по сомнительным ссылкам и вводить на таких страницах логины и пароли. Если ссылка пришла в сообщении, а форма входа выглядит непривычно, нужно закрыть страницу и зайти в нужный сервис через официальное приложение либо вручную ввести адрес сайта.

Если у человека возникло ощущение, что его пытаются обмануть, в ГУ МВД советуют незамедлительно сменить пароль от учетной записи и проверить историю входов — так можно вовремя заметить подозрительную активность.