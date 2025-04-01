В МВД рассказали о мошенниках, предлагающих вернуть похищенные деньги

У аферистов две схемы и обе они ведут к дополнительным потерям

01 апреля 2025, 20:15, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мошенники начали использовать новую схему, предлагая обманутым людям вернуть похищенные средства. Об этом сообщает Regions.ru со ссылкой на пресс-службу УБК МВД России.

У злоумышленников две основных тактики. В рамках первой они представляются юристами и обещают помочь вернуть деньги. В рамках второй выдают себя за "помощников", которые якобы могут забрать средства у аферистов за процент от суммы.

В полиции подчеркнули, что все подобные предложения – мошеннические. Общение с такими личностями не только не приведет к возврату средств, но и может стать причиной дополнительных потерь. Вернуть деньги можно только через официальные каналы: обращаться нужно в правоохранительные органы и банки.