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В Мюнхене автомобиль въехал в толпу протестующих немцев

Пострадали не менее 20 человек

13 февраля 2025, 17:59, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Sandra Demmelhuber / соцсеть X
Место происшествия / Фото: Sandra Demmelhuber / соцсеть X

В Мюнхене автомобиль въехал в толпу пешеходов, пострадало не менее 20 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Bild.

По словам очевидцев, инцидент произошел во время забастовки сотрудников социальных учреждений, организованной профсоюзом Verdi. Легковой автомобиль марки Smart врезался в протестующих.

Позже полиция задержала предполагаемого виновника – 24-летнего мужчину. По данным немецких СМИ, он действовал намеренно.

"Водитель автомобиля был обезврежен на месте, в настоящее время он не представляет опасности", – сообщила в соцсети X полиция Мюнхена.

Участники акции требовали повышения зарплат на 350 евро. Из-за забастовки не работают муниципальные больницы, более 250 из 450 детсадов закрыты или ограничены в работе.

Происшествия митинги Германия

Комментарии 8

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....

18:03:13 13-02-2025

Для нас 350 евро-вполне приличная зарплата... А оне требуют повышения на 350...значит тыщи две евриков зарплата

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Гость

22:58:13 13-02-2025

.... (18:03:13 13-02-2025) Для нас 350 евро-вполне приличная зарплата... А оне требуют ... Там жизнь в несколько раз дороже. Некорректно зарплаты сравнивать. Правильнее сравнивать остатки после выплаты налогов и обязательных платежей (там очень немало съедают налоги, коммуналка, страховки, даже несчастная сотовая связь и интернет pf 100 евро, а не как у нас за 5)

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Константин

02:57:10 14-02-2025

.... (18:03:13 13-02-2025) Для нас 350 евро-вполне приличная зарплата... А оне требуют ... В среднем 36 тысяч евро в год или 3 тысячи в месяц. Но в Мюнхене дорогое жилье и комунальные платежи, половина зарплаты на это только уйдет, либо жить за городом и ездить на работу. Так что не много, поэтому и просят повышения.

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Гость

18:04:58 13-02-2025

Чурка ?

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Гость

18:05:15 13-02-2025

Не удивлюсь если потом через много лет когда капитализм останется только в учебниках истории выясниться что это власти "послали в толпу" этот автомобиль...

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Константин

03:00:01 14-02-2025

Гость (18:05:15 13-02-2025) Не удивлюсь если потом через много лет когда капитализм оста... Ерунда полная. В Германии все что связано с детьми - святое. А на митинге были воспитатели, которые как раз работают с детьми этих властей. Так что власть заинтересована, чтобы их детей воспитывали адекватные, спокойные и жизнерадостные люди, потому что это сказывается на детях.

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Гость

08:59:56 14-02-2025

Константин (03:00:01 14-02-2025) Ерунда полная. В Германии все что связано с детьми - святое.... похоже власть не сильно заинтересована в этих воспитателях, если их довела до забастовки из-за зарплаты, ведь это крайняя мера. Я думаю профсоюз пытался договориться о поднятии зарплаты гораздо раньше, не прибегая к забастовке, но видимо не получилось.

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Гость

10:29:41 14-02-2025

повышения зарплат на 350 евро --- походу жизнь там нашей подороже

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