В Мюнхене автомобиль въехал в толпу протестующих немцев
Пострадали не менее 20 человек
13 февраля 2025, 17:59, ИА Амител
В Мюнхене автомобиль въехал в толпу пешеходов, пострадало не менее 20 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Bild.
По словам очевидцев, инцидент произошел во время забастовки сотрудников социальных учреждений, организованной профсоюзом Verdi. Легковой автомобиль марки Smart врезался в протестующих.
Позже полиция задержала предполагаемого виновника – 24-летнего мужчину. По данным немецких СМИ, он действовал намеренно.
"Водитель автомобиля был обезврежен на месте, в настоящее время он не представляет опасности", – сообщила в соцсети X полиция Мюнхена.
Участники акции требовали повышения зарплат на 350 евро. Из-за забастовки не работают муниципальные больницы, более 250 из 450 детсадов закрыты или ограничены в работе.
18:03:13 13-02-2025
Для нас 350 евро-вполне приличная зарплата... А оне требуют повышения на 350...значит тыщи две евриков зарплата
22:58:13 13-02-2025
.... (18:03:13 13-02-2025) Для нас 350 евро-вполне приличная зарплата... А оне требуют ... Там жизнь в несколько раз дороже. Некорректно зарплаты сравнивать. Правильнее сравнивать остатки после выплаты налогов и обязательных платежей (там очень немало съедают налоги, коммуналка, страховки, даже несчастная сотовая связь и интернет pf 100 евро, а не как у нас за 5)
02:57:10 14-02-2025
.... (18:03:13 13-02-2025) Для нас 350 евро-вполне приличная зарплата... А оне требуют ... В среднем 36 тысяч евро в год или 3 тысячи в месяц. Но в Мюнхене дорогое жилье и комунальные платежи, половина зарплаты на это только уйдет, либо жить за городом и ездить на работу. Так что не много, поэтому и просят повышения.
18:04:58 13-02-2025
Чурка ?
18:05:15 13-02-2025
Не удивлюсь если потом через много лет когда капитализм останется только в учебниках истории выясниться что это власти "послали в толпу" этот автомобиль...
03:00:01 14-02-2025
Гость (18:05:15 13-02-2025) Не удивлюсь если потом через много лет когда капитализм оста... Ерунда полная. В Германии все что связано с детьми - святое. А на митинге были воспитатели, которые как раз работают с детьми этих властей. Так что власть заинтересована, чтобы их детей воспитывали адекватные, спокойные и жизнерадостные люди, потому что это сказывается на детях.
08:59:56 14-02-2025
Константин (03:00:01 14-02-2025) Ерунда полная. В Германии все что связано с детьми - святое.... похоже власть не сильно заинтересована в этих воспитателях, если их довела до забастовки из-за зарплаты, ведь это крайняя мера. Я думаю профсоюз пытался договориться о поднятии зарплаты гораздо раньше, не прибегая к забастовке, но видимо не получилось.
10:29:41 14-02-2025
повышения зарплат на 350 евро --- походу жизнь там нашей подороже