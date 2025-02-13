В Мюнхене автомобиль въехал в толпу протестующих немцев

Пострадали не менее 20 человек

13 февраля 2025, 17:59, ИА Амител

Место происшествия / Фото: Sandra Demmelhuber / соцсеть X

В Мюнхене автомобиль въехал в толпу пешеходов, пострадало не менее 20 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Bild.

По словам очевидцев, инцидент произошел во время забастовки сотрудников социальных учреждений, организованной профсоюзом Verdi. Легковой автомобиль марки Smart врезался в протестующих.

Позже полиция задержала предполагаемого виновника – 24-летнего мужчину. По данным немецких СМИ, он действовал намеренно.

"Водитель автомобиля был обезврежен на месте, в настоящее время он не представляет опасности", – сообщила в соцсети X полиция Мюнхена.

Участники акции требовали повышения зарплат на 350 евро. Из-за забастовки не работают муниципальные больницы, более 250 из 450 детсадов закрыты или ограничены в работе.