В налоговой рассказали, кто из жителей Алтайского края должен заплатить им по 50 тыс.

Страховые взносы за 2024 год нужно успеть уплатить в срок до 9 января

29 декабря 2024, 17:40, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Индивидуальные предприниматели, нотариусы, главы КФХ и другие жители Алтайского края, которые занимаются частной практикой, в срок до 9 января должны уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование за 2024 год. Их сумма фиксированная – 49,5 тысячи рублей, информирует региональная налоговая служба.

"Большая часть плательщиков – это индивидуальные предприниматели края. Их у нас более 58,3 тысячи человек. Ежегодно налоговая служба начисляет им к уплате около 2,1 млрд рублей", – уточнил заместитель руководителя УФНС России по Алтайскому краю Сергей Сметанников.

Он также напомнил, что уплатить взносы можно с помощью сервисов "Личный кабинет индивидуального предпринимателя", "Уплата налогов и пошлин". Кроме того, сервис позволяет создать платежные поручения, которые можно оплатить в банке или на почте. Рассчитать сумму страховых взносов можно с помощью сервиса "Калькулятор расчета страховых взносов" в разделе "Налоговые калькуляторы" на сайте ФНС России.