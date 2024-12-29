В налоговой рассказали, кто из жителей Алтайского края должен заплатить им по 50 тыс.
Страховые взносы за 2024 год нужно успеть уплатить в срок до 9 января
29 декабря 2024, 17:40, ИА Амител
Индивидуальные предприниматели, нотариусы, главы КФХ и другие жители Алтайского края, которые занимаются частной практикой, в срок до 9 января должны уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование за 2024 год. Их сумма фиксированная – 49,5 тысячи рублей, информирует региональная налоговая служба.
"Большая часть плательщиков – это индивидуальные предприниматели края. Их у нас более 58,3 тысячи человек. Ежегодно налоговая служба начисляет им к уплате около 2,1 млрд рублей", – уточнил заместитель руководителя УФНС России по Алтайскому краю Сергей Сметанников.
Он также напомнил, что уплатить взносы можно с помощью сервисов "Личный кабинет индивидуального предпринимателя", "Уплата налогов и пошлин". Кроме того, сервис позволяет создать платежные поручения, которые можно оплатить в банке или на почте. Рассчитать сумму страховых взносов можно с помощью сервиса "Калькулятор расчета страховых взносов" в разделе "Налоговые калькуляторы" на сайте ФНС России.
17:47:28 29-12-2024
Скоро большая часть станет меньшей., Что там эксперты говорят
20:30:28 29-12-2024
Гость (17:47:28 29-12-2024) Скоро большая часть станет меньшей., Что там эксперты говоря... Так мало? Они в день зарабатывают 50тыс., особенно натариусы. Как налоговая считает?
21:54:28 30-12-2024
Гость (20:30:28 29-12-2024) Так мало? Они в день зарабатывают 50тыс., особенно ната... Это только минималка за социалку при доходе до 300тр в год. С превышения - %%, налоги - отдельно.
00:15:37 30-12-2024
Как говорится, много денег, а счастья нет.
22:16:47 30-12-2024
Гость (00:15:37 30-12-2024) Как говорится, много денег, а счастья нет.... По статистике, большинство ИП - это водители грузовиков, парикмахеры и общепит. Доходы там на уровне зарплат.
14:09:16 01-01-2025
Да, пусть пошлют эту налоговую к чёрту и ликвидируют ИП. Пусть умоются.
21:22:54 01-01-2025
Пятый колонист (14:09:16 01-01-2025) Да, пусть пошлют эту налоговую к чёрту и ликвидируют ИП. Пус... Можно ещё уши отморозить назло